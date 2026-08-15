Bio-Genuss am Kochelsee: Ein Tag im Klostergut Schlehdorf
In unserer aktuellen Serie stellen wir Ihnen Ziele für wunderschöne Ferienausflüge rund um München vor – inklusive Bio-Genussgarantie! Auf die Idee gebracht hat uns die Kreisstelle München des Bund Naturschutz in Bayern (BN). Unterstützt vom Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) München und in Zusammenarbeit mit der Projektstelle "Ökologisch Essen" präsentiert er die "Bio Genusstour", eine Zusammenstellung von Genusszielen im Münchner Umland mit Bio-Zertifikat.
Ein paar Ziele stellen wir Ihnen hier vor. Heute: das Klostergut Schlehdorf
Am Kochelsee gelegen führt das Klostergut Schlehdorf eine jahrhundertealte Klostertradition fort. Es bewirtschaftet 65 Hektar landwirtschaftliche Fläche nach Bio-Standards, darunter Wiesen, Weiden und eine Gemüsegärtnerei. Auf dem Gut befindet sich ein Hofladen, ein wunderschönes Hofcafé, Werkstätten und Bildungsangebote. Für Gruppen gibt es ein Seminarhaus und eine Herberge, dazu Veranstaltungsräume und Campingplätze.
Im Hofladen werden die am Hof hergestellten Produkte verkauft: frisches Gemüse, Kartoffeln, Eier, Honig und Rindfleisch. Dazu nette Mitbringsel wie Kräutersalze, Aufstriche und mehr. Idyllisches Bauernhof-Gefühl kommt im Hofcafé auf. Es hat von April bis Oktober geöffnet und bietet Kaffee und hausgemachte Kuchen. Wem das nicht reicht, der bucht sich eine Alpaka-Wanderung, einen Kräuter- oder Kochkurs.
Das Klostergut Schlehdorf
Adresse: Kirchstraße 15, Schlehdorf
Öffnungszeiten Hofcafé:
- Di: 14 bis 18 Uhr
- Do: 14 bis 18 Uhr
- Fr: 13 bis 18 Uhr
- Sa: 10 bis 17 Uhr
Anreise: RB bis Murnau, dann mit dem Bus 9611 Richtung Kochel bis Schlehdorf, ca. 5 Minuten Fußweg
Die Broschüre "Bio Genusstour" ist in diesem Jahr komplett überarbeitet worden, in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) kostenlos erhältlich und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem liegt sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus aus.
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