Bio-Genuss am Kochelsee: Ein Tag im Klostergut Schlehdorf

Bio-Hofladen, idyllisches Hofcafé, Alpaka-Wanderungen und Kurse vor spektakulärer Bergkulisse: Das Klostergut Schlehdorf am Kochelsee verbindet jahrhundertealte Klostertradition mit moderner Bio-Landwirtschaft und ist ein ideales Ausflugsziel ab München für Genießer, Familien und Naturfreunde.

Im Hofladen des Klosterguts Schlehdorf gibt es Produkte vom Hof und jede Menge Mitbringsel.

In unserer aktuellen Serie stellen wir Ihnen Ziele für wunderschöne Ferienausflüge rund um München vor – inklusive Bio-Genussgarantie! Auf die Idee gebracht hat uns die Kreisstelle München des Bund Naturschutz in Bayern (BN). Unterstützt vom Referat für Klima- und Umweltschutz (RKU) München und in Zusammenarbeit mit der Projektstelle "Ökologisch Essen" präsentiert er die "Bio Genusstour", eine Zusammenstellung von Genusszielen im Münchner Umland mit Bio-Zertifikat.

Hier wächst so einiges! Insgesamt 65 Hektar werden hier bewirtschaftet. © Manfred Gaßner

Ein paar Ziele stellen wir Ihnen hier vor. Heute: das Klostergut Schlehdorf

Am Kochelsee gelegen führt das Klostergut Schlehdorf eine jahrhundertealte Klostertradition fort. Es bewirtschaftet 65 Hektar landwirtschaftliche Fläche nach Bio-Standards, darunter Wiesen, Weiden und eine Gemüsegärtnerei. Auf dem Gut befindet sich ein Hofladen, ein wunderschönes Hofcafé, Werkstätten und Bildungsangebote. Für Gruppen gibt es ein Seminarhaus und eine Herberge, dazu Veranstaltungsräume und Campingplätze.

Oben der Heustadel, unten das Hofcafé. Idyllischer geht's nicht. © Manfred Gaßner

Im Hofladen werden die am Hof hergestellten Produkte verkauft: frisches Gemüse, Kartoffeln, Eier, Honig und Rindfleisch. Dazu nette Mitbringsel wie Kräutersalze, Aufstriche und mehr. Idyllisches Bauernhof-Gefühl kommt im Hofcafé auf. Es hat von April bis Oktober geöffnet und bietet Kaffee und hausgemachte Kuchen. Wem das nicht reicht, der bucht sich eine Alpaka-Wanderung, einen Kräuter- oder Kochkurs.

Adresse: Kirchstraße 15, Schlehdorf

Öffnungszeiten Hofcafé:

Di: 14 bis 18 Uhr

Do: 14 bis 18 Uhr

Fr: 13 bis 18 Uhr

Sa: 10 bis 17 Uhr

Anreise: RB bis Murnau, dann mit dem Bus 9611 Richtung Kochel bis Schlehdorf, ca. 5 Minuten Fußweg

Die Broschüre "Bio Genusstour" ist in diesem Jahr komplett überarbeitet worden, in der Geschäftsstelle des BN München, Pettenkoferstr. 10a (2. Stock) kostenlos erhältlich und kann auch auf Anfrage (E-Mail an info@bn-muenchen.de) zugeschickt werden. Außerdem liegt sie in der Stadt-Information im Münchner Rathaus aus.