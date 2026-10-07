"Sendling verliert besonderen Ort": Bio-Bäckerei Neulinger schließt

Die Bio-Bäckerei Neulinger schließt für immer – Inhaber Ludwig Neulinger geht in den Ruhestand. Drei Münchner Filialen übernimmt die Fritz Mühlenbäckerei, andere Standorte müssen schließen. Was das für Stammkunden und die Viertel bedeutet.

Und wieder geht ein Kapitel zu Ende. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet: Die Bio-Bäckerei Neulinger schließt Ende des Monats für immer ihre Türen. Damit verliert die Stadt einen weiteren Handwerksbetrieb.

Der offizielle Grund: Bäckermeister und Geschäftsinhaber Ludwig Neulinger geht in den wohlverdienten Ruhestand. Wie er selbst auf Aushängen in den Läden und auf der Unternehmenswebseite mitteilt, geht es für einige seiner Filialen zwar ohne ihn, aber immerhin als Bäckerei weiter.

Die beiden Filialen in der Neuhauser Volkartstraße sollen auf jeden Fall bestehen bleiben und voraussichtlich auch die in der Haidhauser Wörthstraße. Die Fritz Mühlenbäckerei wird sie übernehmen und an diesen Standorten weiter Backwaren verkaufen.

Der Name ändert sich, die Idee bleibt – aber nicht überall

"Der Name ändert sich – aber die Grundidee bleibt: Bio, guter Geschmack und Qualität", versichert Neulinger. Die Kunden in Sendling und an der Schwanthalerhöhe müssen sich jeweils einen neuen Bäcker suchen. Die Filialen in der Gotzinger Straße und in der Landsberger Straße werden nämlich geschlossen. Die AZ konnte Ludwig Neulinger für eine Stellungnahme nicht persönlich erreichen.

Für die Nachbarn war die Neulinger Bäckerei immer auch eine soziale Anlaufstelle. © Felix Müller

Auf den Aushängen in den Läden bedankt sich der Bäckermeister herzlich bei seinen Kunden für die langjährige Treue und blickt auf sein Lebenswerk zurück. Mit der Brot & Feinbäckerei Neulinger habe er vor 25 Jahren seinen Lebenstraum verwirklicht. Sein Ziel sei immer gewesen, möglichst viele Menschen für gutes Bio-Brot und hochwertige Backwaren zu begeistern.

Fritz Mühlenbäckerei hat sich in der Stadt schon etabliert

Das Konzept geht mit dem neuen Inhaber immerhin weiter. Fritz Schlund setzte ebenfalls von Anfang an auf Bio und eröffnete 1987 seine erste Fritz Mühlenbäckerei in der Haidhauser Rablstraße – die Filiale existiert bis heute. Inzwischen betreibt er sechs Läden in München, dazu mehrere Verkaufsstellen. Für die Kunden in Neuhausen und voraussichtlich Haidhausen zumindest ein kleiner Trost.

Die Neulinger-Fans in Sendling sind indes betroffen. Eine Stammkundin schreibt der AZ: "So verliert München-Sendling einen besonderen Ort der Freude und des Miteinanders." Die Bäckerei sei immer auch eine soziale Anlaufstelle gewesen. Mit seinen Musikabenden und Breznbackkursen brachte Neulinger die Menschen im Viertel zusammen. "Vermissen werden wir auch die sehr guten Produkte!", schreibt die Stammkundin weiter. Bis Ende Oktober können die Kunden Neulingers Semmeln, Brezn und Brote immerhin noch genießen.