Bar Tatar in der Hofstatt: Neues Pop-up von Sternekoch Tohru Nakamura

Der Sternekoch aus der Schreiberei eröffnet am heutigen Dienstagabend die Bar Tatar in der Hofstatt.

München - Ende vergangenen Jahres hat Tohru Nakamura (ehemals Werneckhof) sein Edel-Restaurant Tohru in der Schreiberei in der Burgstraße eröffnet und aus dem Stand zwei Michelin-Sterne erkocht. In diesem Frühjahr war dort im Erdgeschoss die Eröffnung der Brasserie Schreiberei geplant.

München: Kleiner kulinarischer Vorgeschmack auf die Schreiberei

Doch die Renovierungs- und Umbauarbeiten verzögern sich noch ein bisserl. "Deshalb versuchen wir nun, aus dieser Not eine Tugend zu machen, und möchten unseren Gästen trotzdem schnellstmöglich einen kleinen Einblick in die Welt der Schreiberei geben", sagt Tohru Nakamura.

Mit dem bereits bestehenden Team der Schreiberei um Küchenchef Tom Heeg bietet er in der Hofstatt ab sofort bis Ende April einen kleinen kulinarischen Vorgeschmack auf die Schreiberei.

Dort in der Sendlinger Straße betreibt Nakamuras Partner Marc Uebelherr das Tagescafé Kaffeewerk mit Kaffee aus eigener Röstung, Focaccia, Kuchen und Gebäck.

Kaffeewerk verwandelt sich für eine Weile in die Bar Tatar

Ab heute (5. April) verwandelt sich das Kaffeewerk montags bis donnerstags ab 18 Uhr in die Bar Tatar. Wie der Name verspricht, werden dann verschiedene Tatar-Gerichte mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch serviert, die Nakamura mit dem Koch Tom Heeg gemeinsam entwickelt hat.

Auf der Karte steht japanisches Rindertatar mit Miso, Ingwer und Parmesan (19,50 Euro), Lachsforellentatar von Niki Birnbaum mit geröstetem Sesam und Salzzitrone (21,50 Euro) sowie buntes Karottentatar mit Kreuzkümmel, Tapioka und Shiitake (16,50 Euro). Dazu werden Brot vom Freibäcker Arnd Erbel und Schnittlauch-Öl gereicht.

Aber auch der Sommelier der Schreiberei Max Haußmann hat sich einiges überlegt. Neben Veuve-Cliquot-Champagner (Glas 14 Euro) werden ausgesuchte Weine ausgeschenkt.

Barchef David Lindner hat eigens zwei Drinks für die Bar Tatar entwickelt. Einen Mirabeau Tonic (mit Rose Gin, Mediterranean Tonic, Rosmarin und Zitrone) gibt's zum Beispiel für 13 Euro zum Tatar.

Sendlinger Straße 12a, Mo-Do: 18 bis 22 Uhr