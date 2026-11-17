In der Georgenstraße 48 erfüllt sich Familie Champeimont einen lang gehegten Traum: Aus der Bar Le Florida wird die Oase, ein familiäres Nachbarschaftslokal mit kreativer Bistroküche, fairen Preisen und dem Versprechen auf ein noch größeres Restaurantprojekt im kommenden Jahr.

Maria Champeimont wohnt mit ihren beiden Söhnen Jamil und Cean und ihrem Mann Benjamin Gurn in der Georgenstraße 48. Schon lange träumte die Familie davon, das Lokal unten im Haus irgendwann selbst zu bespielen. Jamil ist Koch, sein Bruder Cean studiert in Wien und kellnert nebenbei.

Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Die Bar „Le Florida“ zog aus. In nur drei Wochen strich die Familie die Wände, stellte jede Menge Pflanzen hinein, organisierte ein paar Möbel. Der vorläufige Name: Oase. Ein paar Monate soll alles so bleiben. Im April kommt dann das eigentlich geplante Restaurant. Mit komplett neuer Einrichtung, neuem Konzept und neuem Namen.

Ein bisserl zusammengewürfelt, aber trotzdem stimmig ist die Oase geworden. © Oase

Bis dahin bietet die Oase schon einen kleinen Vorgeschmack. Jamil Champeimont steht in der Küche und zeigt, was er kann. Der 27-Jährige kochte unter anderem für Dahlmann-Catering, in Tohru Nakamuras Schreiberei und zuletzt im Bingo-Bistro. Dort lernte er auch Bastian Brey kennen.

In der Oase servieren die beiden handgemachte Bistroküche zum absolut fairen Preis. Von Kleinigkeiten wie selbstgemachten Mixed Pickles mit dem Frischkäse Labneh (6,50 Euro) bis hin zur gegrillten Makrele mit Safran-Tomate (25 Euro) oder geschmorter Ochsenbacke mit Datteljus und Kürbispüree (24 Euro) zeigen die jungen Köche, in welche Richtung es geht. Champeimont betont: „Wir machen wirklich alles selbst, jeden Dip, jede Marinade“. Auch verschiedene Sirups für die Drinks.

In der Küche wird geräuchert

Ab und zu wechselt die Speisekarte, aber eines bleibt immer drauf: das Brisket-Sandwich (17 Euro). „Die Rinderbrust räuchern wir selbst“, sagt Champeimont stolz. Vielleicht ist das schon ein kleiner Vorgeschmack auf das, was im nächsten Jahr kommt.

Herzstück der neuen Restaurantküche soll nämlich ein großer Holzkohlegrill werden. Darauf kommt dann nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse, Nudeln und mehr. Französisch-amerikanisch beschreibt Champeimont die Kochrichtung. Etwas gehobener, aber zu erschwinglichen Preisen.

Die Rinderbrust für das Brisket-Sandwich räuchert Jamal Champeimont selbst. © Oase

„Ganz wichtig ist mir aber auch, hier ein cooles Arbeitsklima zu schaffen“, erzählt Champeimont. Er habe selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb ist ihm wichtig: „Die Leute sollen gerne hier arbeiten, zu einem fairen Gehalt.“ Er ist auch froh, dass seine Mutter Maria an Bord ist. „Sie hat uns schon früh beigebracht, was es bedeutet, Leute zu umsorgen und ein guter Gastgeber zu sein.“

In der Oase kümmert sie sich um die Aufgaben im Hintergrund von Büro bis Personal. Sein Vater Benjamin ist Grafiker und gestaltet Plakate und Flyer für die vielen Veranstaltungen, die in der Oase stattfinden. Bald kommt dann auch sein Bruder Cean an Bord. Dann ist der Familienbetrieb komplett.

Georgenstr. 48, Di-Sa: ab 17 Uhr