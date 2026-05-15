Ab Montag: Münchner Bäckerei eröffnet neuen Spar-Laden
"Gutes von Gestern“ ist heute nicht schlecht. Seit 1991 verkauft Rischart in seiner gleichnamigen Filiale in der Baaderstraße Brot, Kuchen und Gebäck vom Vortag zu einem günstigeren Preis. Nächste Woche eröffnet ein neuer "Gutes von Gestern-Laden“ am S-Bahnhof Trudering.
"Backwaren vom Vortag sind keineswegs zweite Wahl. Richtig gelagert und verarbeitet behalten sie ihre Qualität und ihren Geschmack“, sagt Rischart-Chef Magnus Müller-Rischart. Die Bäckerei reduziert Lebensmittelverschwendung und die Münchner bekommen Backwaren zum Sonderpreis. Täglich frische Semmeln und Brezn ergänzen das Angebot.
Am Eröffnungstag gibt es ab einem Einkauf von fünf Euro eine Breze gratis dazu.
Eröffnung am 18. Mai im Sperrengeschoss am S-Bahnhof Trudering.
- Themen:
- Rischart
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen