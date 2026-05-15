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Ab Montag: Münchner Bäckerei eröffnet neuen Spar-Laden

Backwaren vom Vortag zum Schnäppchenpreis: Rischart eröffnet am S-Bahnhof Trudering einen neuen "Gutes von Gestern"-Laden. Dort gibt es Brot, Kuchen und Gebäck von gestern, täglich ergänzt um frische Semmeln und Brezn – und damit weniger Lebensmittelverschwendung in München.
Ruth Frömmer |
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Die Bäckerei Rischart eröffnet einen neuen "Gutes von Gestern"-Laden in München.
Die Bäckerei Rischart eröffnet einen neuen "Gutes von Gestern"-Laden in München. © Imago

"Gutes von Gestern“ ist heute nicht schlecht. Seit 1991 verkauft Rischart in seiner gleichnamigen Filiale in der Baaderstraße Brot, Kuchen und Gebäck vom Vortag zu einem günstigeren Preis. Nächste Woche eröffnet ein neuer "Gutes von Gestern-Laden“ am S-Bahnhof Trudering.

"Backwaren vom Vortag sind keineswegs zweite Wahl. Richtig gelagert und verarbeitet behalten sie ihre Qualität und ihren Geschmack“, sagt Rischart-Chef Magnus Müller-Rischart. Die Bäckerei reduziert Lebensmittelverschwendung und die Münchner bekommen Backwaren zum Sonderpreis. Täglich frische Semmeln und Brezn ergänzen das Angebot.

Am Eröffnungstag gibt es ab einem Einkauf von fünf Euro eine Breze gratis dazu.

Eröffnung am 18. Mai im Sperrengeschoss am S-Bahnhof Trudering.

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4 Kommentare
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  • leichte weisse vor 14 Minuten / Bewertung:

    Bin ich hier der Müllschlucker der überteuerten Zuckerbäckerei? Der Standort ist wohl bewusst gewählt...

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  • huraxdax vor 52 Minuten / Bewertung:

    An sich eine gute Idee, aber warum kann man einen verbilligten Resteverkauf nicht wie bei der Hofpfisterei jeden Abend in den einzelnen Filialen bzw. Shops machen?
    Haben die Angst, dass das überteuerte Zeug vorher weniger gekauft wird?

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  • tutnixzursache vor einer Stunde / Bewertung:

    Immer eine gute Idee. Bei Hofpfister gibt es neben einem Sonderverkaufs-Laden reduzierte Backwaren in jeder Filiale eine Stunde vor Ladenschluss schon lange. Dazu kann man über Apps wie TooGoodToGo bei zahlreichen weiteren Bäckereien wie Wimmer Tüten mit reduzierter Backware vorbestellen und am Abend abholen.

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