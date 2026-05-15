Ab Montag: Münchner Bäckerei eröffnet neuen Spar-Laden

Backwaren vom Vortag zum Schnäppchenpreis: Rischart eröffnet am S-Bahnhof Trudering einen neuen "Gutes von Gestern"-Laden. Dort gibt es Brot, Kuchen und Gebäck von gestern, täglich ergänzt um frische Semmeln und Brezn – und damit weniger Lebensmittelverschwendung in München.

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Die Bäckerei Rischart eröffnet einen neuen "Gutes von Gestern"-Laden in München.

"Gutes von Gestern“ ist heute nicht schlecht. Seit 1991 verkauft Rischart in seiner gleichnamigen Filiale in der Baaderstraße Brot, Kuchen und Gebäck vom Vortag zu einem günstigeren Preis. Nächste Woche eröffnet ein neuer "Gutes von Gestern-Laden“ am S-Bahnhof Trudering.

"Backwaren vom Vortag sind keineswegs zweite Wahl. Richtig gelagert und verarbeitet behalten sie ihre Qualität und ihren Geschmack“, sagt Rischart-Chef Magnus Müller-Rischart. Die Bäckerei reduziert Lebensmittelverschwendung und die Münchner bekommen Backwaren zum Sonderpreis. Täglich frische Semmeln und Brezn ergänzen das Angebot.

Am Eröffnungstag gibt es ab einem Einkauf von fünf Euro eine Breze gratis dazu.

Eröffnung am 18. Mai im Sperrengeschoss am S-Bahnhof Trudering.