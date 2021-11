Ermordete Schülerin Leila W. (14): Familie schaltet emotionale Todesanzeige

Die 14-Jährige war im Schlaf erstochen worden, von einem Freund. Die Familie verabschiedet sich nun mit einer rührenden Todesanzeige.

Die 14-Jährige wurde von einem Freund mit einem Stich in die Brust getötet.

München - "Du wurdest in der Nacht brutal aus dem Leben gerissen. Aber du bist nicht weg": Es sind traurige und berührende Worte, mit der sich die Familie von Leila W. in der Todesanzeige von ihrer Tochter und Schwester verabschiedet.

"Wir werden es irgendwie schaffen weiter zu machen. Werden nicht aufgeben. Wir werden leben, auch wenn wir uns noch nicht vorstellen können wie. Wir werden es schaffen. Für Dich", schreibt die Familie. Worte, die tief betroffen machen.

Todesanzeige für Leila W.: "Wir werden es schaffen. Für Dich"

Die Eltern und der Bruder der 14-Jährigen bedanken sich in der Todesanzeige für die Anteilnahme am Schicksal von Leila W. Wie berichtet, hatte ein Freund (17) der Schülerin die 14-Jährige im Schlaf mit einem Stich in die Brust getötet.

Der 17-Jährige konnte nur wenige Stunden nach der Tat am Pasinger Bahnhof festgenommen werden, gegen ihn erging Haftbefehl wegen Mordes. Er sitzt seitdem in der JVA Stadelheim in der Abteilung für Jugendliche.

Leila W. wurde "in aller Stille" auf dem Münchner Nordfriedhof beigesetzt.