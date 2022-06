Erhalt des Bergwerks im Deutschen Museum: Großzügige Spender gesucht

Zehn Millionen Euro fehlen laut Deutschem Museum, um das beliebte Bergwerk nach der Sanierung wieder aufzubauen. Jetzt sucht das Museum Spender.

München - Kaum ein Thema hat in den vergangenen Tagen die Gemüter derart erhitzt wie die Bergwerk-Ausstellung des Deutschen Museums. Wie die AZ am vergangenen Samstag berichtete, ist die Zukunft dieses so beliebten Teils des weltweit größten Wissenschafts- und Technikmuseums mehr als ungewiss: Nur noch wenige Wochen kann man sich die Ausstellung anschauen, dann wird saniert. Und das knapp hundert Jahre alte Bergwerk in Kisten verpackt.

Deutsches Museum: "Wir haben kein Geld"

Ob es aus diesen Kisten jemals wieder hervorgeholt und neu installiert wird, hängt vom Geld ab: "Wir wissen nicht, ob und wann es wiederkommt. Wir haben kein Geld. Wir bräuchten zehn Millionen Euro", sagt der Kurator Andreas Gundelwein zur AZ.

Derweil zeigt ein Blick ins Archiv: Bereits vor zwei Jahren war im Zuge der Diskussionen um die Sanierung des Deutschen Museums nicht klar, wie mit dem Bergwerk weiter verfahren wird. Eine Anfrage im Stadtrat des damaligen CSU-Parlamentariers Richard Quaas blieb zwei Jahre lang unbeantwortet. Im vergangenen März dann hieß es: "Die Leitung des Deutschen Museums hat das unbedingte Ziel, die Bergbau-Ausstellung nach erfolgter Sanierung wieder einzubauen."

Auch der Denkmalschutz pocht in der Antwort auf den Antrag darauf, dass das Bergwerk wieder installiert wird: "Einer 'endgültigen Demontage des Bergwerks' könnte aus denkmalfachlichen Gründen nicht zugestimmt werden, da hier ein wesentlicher Denkmalwert berührt würde", heißt es vom 23. März.

Bergwerk-Ausstellung: Deutsches Museum plant Crowdfunding-Kampagne

Ein Sprecher des Deutschen Museums zeigt sich auf AZ-Anfrage überwältigt von den vielen Zuschriften von Menschen, die das Bergwerk erhalten wollen und fragen, wie sie helfen können. Das geht nach dem Museum tatsächlich ganz einfach: "An das Deutsche Museum können Sie immer spenden", sagt der Sprecher. Konkrete Informationen dazu sind zu finden.

Das Deutsche Museum plant für August außerdem eine "groß angelegte" Crowdfunding-Kampagne, um das Bergwerk zu retten. Zuvor werden aber am 8. Juli die ersten frisch renovierten Teile des Museums eröffnet. Das Bergwerk wird ab dem 29. Juni Stück für Stück abgebaut.

Seit 2015 dauert die Sanierung des Deutschen Museums an, der erste Abschnitt ist nun so gut wie fertig. Die Kosten waren ursprünglich auf 400 Millionen Euro veranschlagt, mittlerweile rechnet man aber mit insgesamt 745 Millionen Euro für das ganze Haus.