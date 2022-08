Erfolg für Münchner Drogenermittler: Rauschgift im Kinderzimmer

Die Polizei nimmt in München mehrere Drogendealer fest – auch ein 16-Jähriger ist beteiligt.

Neuhausen/Schwabing - Durch Spurenuntersuchungen ist die Polizei auf gleich mehrere mutmaßliche Rauschgifthändler gestoßen. Etwa in Neuhausen: Nach Hinweisen hatte sich der Verdacht gegen einen Münchner (43) ergeben, der illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll, wie die Ermittler am Dienstag berichteten.

Letzten Freitag wurde deshalb dessen Neuhauser Wohnung durchsucht. In dieser befand sich nicht nur der Münchner, sondern auch sein 16-jähriger Sohn sowie ein Mann (29) aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen).

Polizei München stellt 400 Gramm Kokain und 800 Gramm Amphetamin sicher

Diesem gehörten offenbar mehrere Taschen, die dort gefunden wurden – gefüllt mit verschiedenen Chemikalien und Drogen. Darunter unter anderem über 400 Gramm Kokain, mehr als 800 Gramm Amphetamin und über 1.500 Gramm Marihuana. Auch im Kinderzimmer des Sohnes wurden Drogen sichergestellt, ebenso eine Schreckschusswaffe und eine Luftpistole.

Bei weiteren Ermittlungen in der Wohnung des Mannes aus Recklinghausen wurden unter anderem sechs Kilo Haschisch entdeckt. Auch seine Lebensgefährtin (28) wird verdächtigt. Alle Personen wurden festgenommen, wobei die 28-Jährige bereits entlassen wurde. Wer von ihnen der Händler, wer der Käufer war, ist noch unklar. Der Bub wurde einer Jugendschutzstelle überstellt.

48-Jähriger in Schwabing festgenommen

Auch in Schwabing wurde kürzlich ein mutmaßlicher Drogenhändler erwischt. In der Wohnung eines 48-Jährigen in Ramersdorf-Perlach, in der dieser mit seiner Ehefrau lebt, wurden demnach vergangenen Mittwoch geringere Mengen an Marihuana und Kokain gefunden und zudem Hinweise auf eine weitere Wohnung, eine WG in Schwabing.

Dort entdeckten die Ermittler weitere 40 Gramm Heroin sowie 25 Gramm Kokain. Der Mann wurde noch am selben Abend festgenommen.