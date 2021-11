Englischer Garten: Brennender Baum hält Feuerwehr auf Trab

Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen zu einem Einsatz im Englischen Garten ausrücken. Grund dafür war eine brennende Linde.

München - Eine Linde im Englischen Garten sorgte in den vergangenen Tagen gleich für mehrere Einsätze. Der sogenannte Habitatbaum in der Nähe des Amphitheaters stand am Freitag in Flammen. Mit Atemschutzgeräten löschten die Feuerwehrleute den Wurzelstock.

Erneuter Einsatz am Sonntagmorgen

Doch schon am Sonntagmorgen mussten die Einsatzkräfte wieder in den Englischen Garten ausrücken: Die Linde rauchte in etwa vier Metern Höhe aus unzähligen Ästen, woraufhin der Einsatzleiter entschied, den gewaltigen Baum zu fällen.

Die Feuerwehr holte dafür einen Rüstwagen mit Seilwinde und mehrere große Kettensägen. Stück für Stück schufen die Feuerwehrmänner Öffnungen im Stamm zum Löschen, bis sie komplett geöffnet, gelöscht und dann gefällt wurde.