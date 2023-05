Elektronisches Stellwerk für Stammstrecke am Münchner Ostbahnhof wird ein Jahr später fertig

Verzögerung beim Elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof: Statt diesen Sommer geht die neue Technik erst im August 2024 in Betrieb. Vor allem, weil viele Sicherheitstests anstehen – und Abnahmeprüfer fehlen. Damit drohen weiter Weichenstörungen und Zugausfälle bei der S-Bahn in München.

25. Mai 2023 - 17:23 Uhr | Irene Kleber

Blassgelb, würfelig, unscheinbar: Von außen sieht das neue Technikgebäude fürs elektronische Stellwerk (ESTW) an der Friedenstraße hinter dem Ostbahnhof schon fertig aus. In Betrieb geht das neue Stellwerk trotzdem erst im August 2024. © Irene Kleber