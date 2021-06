Einwohner-Prognose bis 2040: München wächst weiter - aber nicht mehr so schnell

Die Bevölkerung nimmt in München in den kommenden Jahren weiter zu, steigt aber nicht so rasant wie erwartet. Das zeigt die Prognose des städtischen Planungsreferats.

15. Juni 2021 - 17:00 Uhr | AZ

Das Münchner Bevölkerungswachstum liegt zum einen an der leicht gestiegenen Geburtenrate und zum anderen an der starken Zuwanderung. Diese hat vielfältige Gründe und wird auch von politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Ausland beeinflusst. © imago images/Sven Simon