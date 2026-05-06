"Ein sehr kluger junger Mann": Das sagt der Bayern-Boss über Krause

Bald findet wieder der Benefizlauf "Giro di Monaco" statt. An diesem Mittwoch wurde dafür auf dem Dach des Bellevue Werbung gemacht. Dort trafen auch der Bayern-Präsident Herbert Hainer und der neue OB Dominik Krause das erste Mal aufeinander. Die AZ hat das beobachtet – und nachgefragt: Kriegt Krause jetzt auch einen Job bei den Bayern – wie sein Vorgänger Dieter Reiter?

Am 17. Mai findet wieder der Benefizlauf "Giro di Monaco" statt. Dafür macht nicht nur OB Dominik Krause Werbung. Sondern zum Beispiel auch Bayern-Präsident Herbert Hainer (zweiter von links) und die Künstler Simon Pearce und Hannes Ringlstetter.

Wer als Erstes ins Ziel kommt, ist bei diesem Lauf ziemlich egal: "Beim "Giro di Monaco" geht es nicht um den Sieg, sondern um das Miteinander", sagt der Kabarettist Hannes Ringlstetter. Auch er gehört zu den Künstlern, die am 17. Mai, wenn der "Giro di Monaco" das nächste Mal stattfindet, auftreten. Und auch er steht an diesem Mittwochvormittag auf dem Dach des "Bellevue di Monaco", um Werbung für den Benefizlauf zu machen.

Man kann sich noch anmelden und mitmachen – egal, ob man läuft, spaziert oder im Rollstuhl die fünf Kilometer lange Strecke zurücklegt. Wie in den vergangenen Jahren geht der Lauf entlang des Altstadtrings. Die Spenden (beim letzten Mal kamen 125.000 Euro zusammen) kommen wieder der Integrationsarbeit des Bellevue di Monaco zugute.

Zum ersten Mal ist der neue OB Dominik Krause Schirmherr des "Giro di Monaco". Diesen organisiert Till Hofmanns Team vom Bellevue di Monaco. © Daniel von Loeper

Alles wie immer also? Nicht ganz. Der Schirmherr ist jetzt zum ersten Mal der neue Münchner OB Dominik Krause von den Grünen. Auch er ist für die Pressekonferenz auf das Dach des Bellevue gekommen, dem höchsten Fußballplatz der Stadt. Rauf kommt man die sechs Stockwerke nur zu Fuß.

"Ich bin mehr außer Atem, als ich zugeben will", sagt Krause, oben angekommen, lachend und bester Laune. Eine Bellevue-Mitarbeiterin überreicht ihm gleich ein Trikot für den Lauf. Es ist grün, gelb, rot gestreift. Kein Zufall: Krause führt gerade Koalitionsgespräche mit Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern.

Und dann sagt schon der Bayern-Präsident Herbert Hainer "Hallo". Er ist hier oben auf dem Dach, weil der Fußballklub mit seiner Initiative "Rot gegen Rassismus" den Benefizlauf unterstützt.

Hainer über Krause: "Ein sehr kluger junger Mann"

Der AZ hat Hainer zuvor verraten, dass er Krause heute zum ersten Mal trifft. "Alles, was ich über ihn gehört habe, ist, dass er ein sehr kluger junger Mann ist", sagte Hainer da.

Den vorherigen OB Dieter Reiter (SPD) kennt der Fußballboss bekanntlich gut. Reiter war fast zehn Jahre lang Mitglied des Verwaltungsbeirats der Bayern – und bekam dafür über Jahre hinweg 10.000 Euro überwiesen – halbjährlich. Dafür hätte Reiter eine Genehmigung gebraucht. Herauskam das aber erst, als er sich auch noch in den Aufsichtsrat des Fußballklubs wählen ließ. Denn dann begannen die Medien, Fragen zu stellen.

Reiter legte alle Ämter bei den Bayern nieder, verlor aber trotzdem die Wahl – und damit der FC Bayern seinen guten Draht ins Rathaus. Bedauert Hainer das?

"Mir tut's in erster Linie menschlich leid für Dieter Reiter. Ich kenne ihn ja sehr, sehr gut. Dass er dann auf diese Art und Weise abgewählt wurde, das hat er sicherlich nicht verdient. Er hat zwölf Jahre sehr gute Arbeit geleistet", antwortet Hainer darauf. Er habe vor Kurzem mit Reiter telefoniert. "Er ist mit sich im Reinen und jetzt hoffe ich natürlich, dass der neue Oberbürgermeister die Politik so gut weiterführt."

Nebenher soll der Fernseher laufen

Einen Posten im Verwaltungsbeirat werde der FC Bayern dem neuen OB Krause nicht automatisch anbieten. "Erst einmal muss ich herausfinden, ob er Fußballfan ist und welche Mannschaft er favorisiert", sagt Hainer.

Nach dem Händeschütteln fragt Hainer Krause gleich, ob er beim Spiel am Abend gegen Paris Saint-Germain auch im Stadion ist. "Nein, wir haben ja Koalitionsverhandlungen", antwortet Krause. Der Fernseher werde aber wohl nebenher laufen.

Und noch mal muss Krause den Bayern-Boss enttäuschen. "Sind Sie ein Roter oder ein Blauer?", fragt ein Reporter den OB. Seine diplomatische Antwort: "Ich fiebere mit beiden Mannschaften mit."

Krause will selbst mitlaufen

Ob er einen Posten im Verwaltungsbeirat annehmen würde, will die AZ wissen. Wieder gibt Krause eine gute Politiker-Antwort: "Gerade bin ich vollumfänglich mit Oberbürgermeister-Sein beschäftigt, da denke ich nicht, dass ich weitere Ämter außerhalb der Stadtfamilie annehme."

Bei der Meisterfeier auf dem Rathausbalkon wird Krause aber dabei sein. Sie findet am selben Tag wie der "Giro di Monaco" statt. Krause will auch mitlaufen – zumindest ein Stück. Alt-OB Reiter werde auch dabei sein, kündigt Krause an. "Er wird eine kleine Staffelstab-Übergabe machen. Das ist für mich ein schönes Zeichen."