Ein Jahr nach Mega-Konzert in München: Fan-Frust wegen Tickets hält weiter an

Fast ein ganzes Jahr nach dem Robbie-Williams-Konzert in München hat Veranstalter Leutgeb sein Versprechen, Kunden ihre Tickets zu erstatten, immer noch nicht eingehalten. Betroffene melden sich bei der AZ, auch der Veranstalter äußert sich.

Robbie Williams: Einige Besucher seines Konzerts in München warten immer noch auf ihre Rückerstattung.

München - Vor fast genau einem Jahr, am 27. August 2022, spielte Robbie Williams auf dem Münchner Messegelände. Erst kurz davor erfuhren viele Fans, dass ihre Tickets nicht die versprochene Sicht auf die Bühne bieten würden. Ursprünglich war geplant, dass Besitzer des Gold-Tickets einen Platz direkt an der Bühne und somit in unmittelbarer Nähe des Megastars erhalten würden – doch der finale Bühnenaufbau sah dann komplett anders aus.

Ein Jahr nach Robbie-Williams-Konzert in München: Frust bei vielen Fans

Zur Enttäuschung der Fans gab es statt drei nur noch eine Bühne, was bedeutete, dass nur noch Besitzer des Platin-Tickets einen Platz direkt an der Bühne ergattern konnten. Gerade diejenigen, die sich Gold-Tickets gekauft hatten, mussten am Ende feststellen, dass ihre Sicht auf die Bühne nicht erheblich besser war als die der deutlich günstigeren Silber- und Bronze-Tickets.

Oben: Der Vorab-Geländeplan, als viele Fans ihr Ticket kauften. Unten: Der aktualisierte Plan. © ho

Einmal Robbie Williams live erleben: Das war auch der Traum von AZ-Leserin Marion H. und ihren zwei Freundinnen. Bisher hatten die drei Konzerte in München immer nur aus den hinteren Reihen erlebt – bei Robbie Williams sollte das anders sein.

Für stolze 137,99 Euro kauften sich die Freundinnen jeweils ein Gold-Ticket, zahlten insgesamt also über 400 Euro, um dem britischen Sänger ganz nah zu sein.

Robbie Williams in München: Neuer Bühnenaufbau sorgt für Enttäuschung bei Fans

Als Marion H. von dem neuen Bühnenaufbau erfuhr – durch die Medien statt direkt vom Veranstalter – entschied sich die Musikliebhaberin, ihr Ticket rückerstatten zu lassen. Ihre zwei Freundinnen schlossen sich ihr einen Tag später bei dem Vorhaben an.

Der Veranstalter, die Leutgeb Entertainment Group GmbH, hatte zuvor auf AZ-Anfrage geantwortet, dass man auf keinen Fall unzufriedene Kunden wolle und Betroffenen ihre Tickets bei fristgerechter Einsendung selbstverständlich zurückerstatte. Ein Jahr später warten (inzwischen sehr unzufriedene) Kunden teilweise immer noch auf ihr Geld.

Ärger um Gold-Tickets bei Robbie Williams: Post-Fehler oder ignoriertes Einschreiben?

Ein Einschreiben mit Tickets und Rechnung kam nach einigen Wochen mit der Aufschrift "unzulässig" wieder an sie zurück, berichtet Marion H. der AZ. Alle weiteren Nachfragen seien bei mehreren Ansprechpartnern der Firma komplett ignoriert worden, auch auf eine Klage sei nur ein Schreiben der Anwälte zurückgekommen, die sich durch ein kompliziertes Firmenkonstrukt auf die Unschuld ihres Mandanten berufen, wie sie sagt.

"Recht haben" und damit anderen helfen, ist ihr wichtiger als ihr Geld

Marion H. ist dennoch bereit, das Risiko einer Gerichtsverhandlung einzugehen, da es ihr inzwischen weniger um das verlorene Geld gehe, sondern viel eher darum, "Recht zu haben".

Bereits im vergangenen Jahr meldeten sich mehrere enttäuschte Kunden bei der AZ und berichteten davon, wie die Rückerstattung – oder vielmehr die nicht vorhandene Rückerstattung – bei ihnen ablief. Sie schilderten ähnliche Vorgänge.

Veranstalter Leutgeb äußert sich in der AZ zu den Vorwürfen

Auf AZ-Anfrage weist Konzertveranstalter Leutgeb sämtliche Vorwürfe zurück. "Wir möchten ihnen mitteilen, dass der Veranstalter jedem Kunden, welcher unmittelbar von der Musterplanänderung betroffen war und sein Ticket vor dem Konzert aus diesem Grund zurückgeben wollte, bei einer fristgerechten Einreichung bis 25.08.2022 12:00 Uhr, als Kulanz eine Rückzahlung erhalten hat, obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gab", heißt es in dem Statement.

Leutgeb: Keinen rechtlicher Anspruch auf Rückzahlungen

Es gebe keine rechtliche Grundlage, sämtliche Erstattungen seien lediglich auf die Kulanz des Unternehmens zurückzuführen, heißt es weiter. Ein pauschales Rückforderungsrecht bestehe dabei nicht.

Auch den Vorwurf, dass man Kundenanfragen ignoriere, weist die Pressesprecherin direkt ab: Sämtliche Anfragen würden durch das Unternehmen beantwortet werden. Dass die unzufriedenen Kunden ihr Geld ein Jahr nach dem Robbie-Williams-Konzert noch zurückbekommen, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich.