Ehepaar streitet mit Stadt München um Abfuhr am Wertstoffhof

Ein Paar aus Düsseldorf kauft sich in Laim eine Wohnung und will dann Sperrmüll aus dem Objekt an einem Wertstoffhof abladen. Da werden die Eheleute weggeschickt - weil sie keine Münchner sind.

04. März 2021 - 17:12 Uhr | AZ

Ein Mann entsorgt Müllbeutel an einem Wertstoffhof. (Symbolbild) © Daniel von Loeper