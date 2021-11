E-Scooter in München: CSU will weniger Vandalismus

Die Christsozialen wollen wissen, wie viele E-Scooter bislang in Gewässern gelandet sind.

München - Sie werden gehasst oder geliebt, dazwischen scheint es nicht zu geben: E-Scooter sind seit ihrer Zulassung 2019 in München Thema. Nicht immer wird mit den Gefährten so umgegangen, wie es sich gehört.

E-Scooter in Gewässern: CSU fordert Aufklärung

Die CSU im Rathaus etwa hat festgestellt, dass immer mehr E-Scooter in Gewässern landen - freiwillig oder unfreiwillig. "Bei einer Bachauskehre im Auer Mühlbach sind Höhe Candidbrücke erst wieder 7 Stück

herausgezogen worden", schreibt die Fraktion in einem Antrag. Sie will nun von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wissen, wie viele E-Scooter genau in Münchens Grünanalgen und Gewässern liegen.

"Durch die in der Batterie verwenden gefährlichen Materialien können diese eine große Gefahr für die Gewässer und den umliegenden Tier- und Pflanzenbestand darstellen", sagt Fraktionschef Manuel Pretzl. Er fordert: "Die Kosten für die Entsorgung oder Bergung der E-Scooter dürfen nicht an der Stadt München hängenbleiben. Wer mit E-Scootern sein Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich."

CSU will Carsharing ausbauen

Neben den E-Scootern beschäftigt die CSU im Rathaus auch die Car-Sharing-Situation in München. Die sei nicht für alle Stadtviertel gut - und das soll sich ändern. Die Stadt solle sich dafür einsetzen, dass die Geschäftsgebiete der Anbieter erweitert werden, gerade auch in Randzonen, so die CSU.

"Um den Verkehr in München effektiv zu reduzieren, ist es nötig, attraktive Angebote für den Umstieg machen zu können. In München werden dicht besiedelte, aber abgelegene Gebiete wie die Messestadt Riem oder das unmittelbar an die Geschäftsgebiete von ShareNow und Miles angrenzende Hasenbergl nicht angedient", heißt es zur Begründung.