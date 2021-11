Weihnachten kann kommen: Münchens neuer Christbaum steht schon auf dem Marienplatz

Münchens diesjähriger Christbaum kommt aus Oberbayern, am Dienstag wurde er gefällt. Mittlerweile steht die rund 27 Meter hohe Weißtanne auch schon auf dem Marienplatz.

Hier hängt Münchens neuer Christbaum am Kran.

Angelika Warmuth/dpa 5 Hier hängt Münchens neuer Christbaum am Kran.

Hier noch in Schieflage, aber nicht mehr lange: Der Christbaum auf dem Marienplatz.

Peter Kneffel/dpa 5 Hier noch in Schieflage, aber nicht mehr lange: Der Christbaum auf dem Marienplatz.

München - Langsam aber unübersehbar schmückt sich München für die kommende Vorweihnachtszeit. Am Viktualienmarkt etwa sind erste Straßenlaternen bereits mit Lichterketten geschmückt. Und auch der große Christbaum steht seit dem frühen Mittwochmorgen auf dem Marienplatz.

Das ist Münchens neuer Christbaum

Am Dienstag wurde die 60 Jahre alte und rund 27 Meter hohe Weißtanne im oberbayerischen Peiting gefällt. In der Nacht wurde der Baum dann nach München transportiert und in den frühen Morgenstunden wie gewohnt von der Feuerwehr vor dem Rathaus aufgestellt.

Hier hängt Münchens neuer Christbaum am Kran. © Angelika Warmuth/dpa

Erst zum zweiten Mal überhaupt kommt der Baum aus einer Gemeinde im Landkreis Weilheim-Schongau. Bleibt zu hoffen, dass die Weißtanne dann auch gefällt – in den letzten Jahren gab es ja durchaus Bäume, die als "Ekelfichte" oder "zerrupftes Ungeheuer" betitelt wurden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Zumindest der erste Blick auf Münchens neuen Christbaum ist allerdings vielversprechend.