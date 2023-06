Dragqueen-Lesung in München: KVR verbietet AfD-Plakat nicht

Vor der Dragqueen-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek finden am Dienstag zwei Demonstrationen in Bogenhausen statt. Unterdessen entschied das KVR, das umstrittene AfD-Plakat nicht zu verbieten.

12. Juni 2023 - 23:18 Uhr | Felix Müller