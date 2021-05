Donuts & Candies: Ein neues Kleid für bunte Donuts

Donuts & Candies hat sich einen neuen Laden zugelegt – und plant zu expandieren.

München - Die Brüder Mustafa und Abdullah Abu Wishah waren jahrelang Stammgäste im Donuts & Candies in der Georgenstraße.

"Dieser tolle Laden darf nicht sterben!"

Als die Betreiber ihn vor fünf Jahren nicht mehr weiterführen konnten, war den Brüdern sofort klar: "Dieser tolle Laden darf nicht sterben!" Kurzerhand haben sie das Donuts & Candies übernommen. Auch die Stammgäste waren froh, dass der kleine Laden bleibt.

Einer dieser Stammgäste ist der Gastronom und Designer Michael Faltenbacher. Dieser schwärmt geradezu: "Für mich ist das hier der einzige Donut-Laden." Die Münchner kennen Faltenbacher als Betreiber von Clubs und Bars. In den letzten Jahren hat er sich immer mehr auf seine Leidenschaft, das Design von Lokalen, spezialisiert und sogar schon Designpreise gewonnen.

Mit Corona kam der große Einbruch

Auch für die Abu Wishahs kam mit Corona der große Einbruch. Vorbestellungen, Catering, das alles fiel weg und die Umsätze brachen ein. Aber Aufgeben kam nicht in Frage. Also haben sie überlegt, wie sie ihr Geschäft am Leben halten und weiterentwickeln können. Der Laden sah noch so aus, wie sie ihn übernommen hatten. Ein charmanter zusammengewürfelter Raum, aber schon etwas in die Jahre gekommen.

Mustafa Abu Wishah. © Sigi Müller

Und so kamen sie mit Faltenbacher ins Gespräch. Der operiert normalerweise zwar in einer anderen Preis-Liga, aber als überzeugter Donut-Fan war ihm das Donuts & Candies einen Freundschaftspreis wert.

Er half, den Laden komplett neu zu gestalten: "Mir hat gefehlt, dass sich die wahnsinnig hohe Qualität des Produkts hier im Laden nicht widerspiegelt. Die Qualität der Donuts ist Lichtjahre von der Konkurrenz entfernt", sagt der Designer. Deshalb wurde der Hefekringel in den Mittelpunkt gerückt mit einem neuen Logo. Die Einrichtung ist modern und stilvoll und rückt die bunten Donuts in den Mittelpunkt.

Brüder wollen bald eine weitere Filiale eröffnen

Im neuen Kleid möchte das Donuts & Candies als Nächstes gerne eine weitere Filiale eröffnen. Die Brüder sind aktiv auf der Suche nach einem geeigneten kleinen Laden in der Innenstadt oder im Glockenbachviertel. Aber das ist nicht einfach. "Wer uns einen passenden Laden vermittelt, der bekommt ein Jahr lang Donuts umsonst", verspricht Mustafa Abu Whishah. Wer auch immer das sein wird, er oder sie ist zu beneiden.

Donuts & Candies | Georgenstraße 41 | Mo-Sa: 9-19 Uhr