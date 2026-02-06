AZ-Plus

Die Wiesn im Farbrausch: Das ist das Oktoberfest-Plakat 2026

Ein leuchtend buntes Plakat wirbt heuer für das Münchner Oktoberfest. Was das Siegermotiv besonders macht und warum es bei Jury und Publikum gut ankam.
AZ/ dpa |
Wiesnchef Christian Scharpf präsentiert das offizielle Motiv zum Oktoberfest 2026.
Wiesnchef Christian Scharpf präsentiert das offizielle Motiv zum Oktoberfest 2026. © Felix Hörhager/dpa
München

Riesenrad, Frauentürme, eine Tuba für die Blasmusik, eine Maß Bier und eine Breze - das alles in einem knallbunten Farbenrausch durcheinandergewirbelt: Das offizielle Plakat für das diesjährige Münchner Oktoberfest vereint kubistisch-expressionistisch verwoben die typischen Erkennungszeichen der Wiesn. Der Festleiter und Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) stellte das in einem Wettbewerb ermittelte Motiv des Grafik-Designers Florian Huber vor. Dynamisch, modern, emotional – so charakterisierte die Jury Hubers Motiv. 

Anleihen bei Stil von Lyonel Feininger

Die Entscheidung insbesondere unter den letzten drei Bewerbern sei nach lebhaften Diskussionen gefallen - "ein Beleg für die Qualität der zur Wahl stehenden Entwürfe", berichtete Scharpf. Letztlich habe Hubers Entwurf überzeugt, der an den Stil von Lyonel Feininger erinnere. "Er verbindet gekonnt Tradition und Moderne, lenkt mit seiner leuchtenden Farbigkeit den Blick auf sich und weckt echte Emotionen beim Betrachten des Kunstplakats."

Wiesnchef Christian Scharpf enthüllt das zweitplatzierte Motiv.
Wiesnchef Christian Scharpf enthüllt das zweitplatzierte Motiv. © Felix Hörhager/dpa

Das Wirtschaftsreferat lobt alljährlich einen Wettbewerb für das Motiv aus. Es soll nicht nur für die Wiesn werben, sondern wird auch den offiziellen Sammler-Maßkrug der Stadt sowie zahlreiche weitere Produkte zieren. 

Schon im Publikumsvoting auf Platz zwei 

In diesem Jahr wurden 129 Entwürfe hochgeladen, von denen es 88 in das Online-Publikumsvoting schafften. Die Top 30 Motive wurden dann der Jury vorgelegt - ohne Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern sowie zum Ergebnis des Online-Votings. Hubers Entwurf hatte es schon im Publikumsvoting auf Platz zwei geschafft. 

Wiesnchef Scharpf zeigt das mit dem dritten Preis ausgezeichnete Wiesn-Motiv-
Wiesnchef Scharpf zeigt das mit dem dritten Preis ausgezeichnete Wiesn-Motiv- © Felix Hörhager/dpa

Alle, die einen Plakatentwurf gemäß den technischen und inhaltlichen Vorgaben hochgeladen hatten, konnten teilnehmen, professionelle Designer ebenso wie Autodidakten. 

Den zweiten Platz belegte der Entwurf des Münchners Karl-Roland Hefter, den dritten das Motiv von Philipp Dauer aus München. Für den ersten Platz gibt es 2.500 Euro sowie 5.000 Euro Lizenzhonorar, für den zweiten Platz sind es 1.250 Euro und für den dritten Platz 500 Euro. 

Das Oktoberfest, das als größtes Volksfest der Welt gilt, findet vom 19. September bis zum 4. Oktober auf der Münchner Theresienwiese statt.

