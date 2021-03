Die Stadt schafft eine neue München-App

Vom Schwimmbad bis zum Museum sollen bald alle Tickets für Einrichtungen in München in einem Portal mit App erhältlich sein.

München - Eine zentrale, städtische App soll in Zukunft alle Angebote zu Freizeit, Kultur und Sport zeigen. Auch den Verkauf von Tickets will die Stadt damit ermöglichen. Das hat der Stadtrat am Mittwoch beschlossen.

Ziel ist, dass für die Eintrittskarten aller städtischen Theater und Museen eine App-Lösung entwickelt wird. Mit ihr soll sowohl die Bezahlung als auch die Ticketkontrolle digital erfolgen. "Stundenlanges Warten - beispielsweise auf ein Tierpark-Jahresticket - wird ebenso der Vergangenheit angehören wie die Warteschlangen vor den Freibädern", sagt Grünen Stadtrat Florian Roth.

München-App: Tickets, Angebote und Informationen

Die App soll auch mit Mobilitätsangeboten verzahnt werden. Zudem soll der Nutzer Informationen zu städtischen Angeboten erhalten. Kleinere und mittelständische Unternehmen sollen sich darauf präsentieren können. Entwickeln sollen diese App die Stadtwerke München (SWM). Das sieht Stadträtin Sabine Bär (CSU) kritisch: "Sind die Stadtwerke wirklich der beste Player?"

Florian Bieberbach, der Chef der Stadtwerke, entgegnete: Sein Unternehmen habe bereits Erfahrung in der Entwicklung von Apps. Auch Fragen zum Datenschutz hätten die Stadtwerke erfolgreich geklärt. Die Stadt könne nun darauf aufbauen.