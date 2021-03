Manolo wieder in München: Der Kult-Schuh stöckelt zurück!

Nach über einjähriger Pause gibt es die berühmten Stilettos nun bei Mytheresa.

München - "Zuweilen ist es schwer, in den Schuhen einer Single-Frau zu stecken, deswegen brauchen wir gelegentlich ganz besondere Schuhe, damit der schwere Weg etwas mehr Spaß macht." - Dieser Satz stammt von Carrie Bradshaw alias Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker aus der Kult-Serie "Sex and the City".

Manolo Blahnik wieder in München

Sie trug am liebsten Schuhe von Manolo Blahnik (78) und löste damit (bis heute!) einen unglaublichen Boom aus. Der spanische Star-Designer fertigt Sehnsuchtsmodelle für Frauen an: waghalsig hoch (zehn bis zwölf Zentimeter) und leider auch schwindelerregend teuer - der heiß begehrte Hangisi-Satin-Pump kostet beispielsweise rund 935 Euro.

Star-Designer Manolo Blahnik. © picture alliance / dpa

Doch selbst in der Krise haben Münchens Promi-Ladys etwas für Luxus übrig. So sprach es sich jetzt blitzschnell herum, dass es Manolos wieder in München gibt. Der Kult-Schuh ist zurück. Wie kommt's, äh, stöckelt's?

Mytheresa bietet begehrte High Heels in der Maffeistraße an

Nach dem "Sex and the City"-Hype war es Marion Heinrich, die in ihrem Laden an der Maximilianstraße Manolos anbot. Doch nach ihrer Geschäftsaufgabe Anfang 2020 war erst mal Schluss mit den High Heels.

Jetzt verkündet Mytheresa, führender Onlinehändler für Luxusmode in München (449 Millionen Euro/Umsatz 2020), dass es ab dem 8. März die kunstvollen Manolos im Geschäft in der Maffeistraße zu kaufen gibt - exklusiv in ganz München.

Neben Kreationen aus der neuen Frühjahrskollektion gibt's auch zeitlose Klassiker wie den Hangisi-Satin-Pump, mit dem Mr. Big in "Sex And The City" Carrie einen Heiratsantrag macht (in ihrem begehbaren Kleiderschrank).

Kult: Mr. Big macht Carrie den Antrag in "Sex and the City". © instagram

Der Clou: Statt einem Ring steckt er Carrie einen blauen Manolo mit Brosche an. Wer Ähnliches plant, weiß jetzt, wo es den Ringersatz gibt.