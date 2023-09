Wie Hund & Katz: Die Gewinner der Herzen

Süßer geht’s nimmer: Auch diese tierischen Freundschaften lassen Herzen schmelzen. Eine kleine Auswahl aus vielen tollen Einsendungen.

12. September 2023 - 06:03 Uhr

Ente Trödelmaier mit Fellsocke Lotte auf Landgang. Ein Zwergschwein namens Frau Heinrich und ihr süßer Hundekumpel Brony. Rehkitz Peterle und "Ich hab’s faustdick hinter den Ohren"-Fonse als Beschützer. Kater Hugo und seine Hundekomplizen Whisky und Kiwi, bereit für den Roadtrip auf der Route 66.

Dazu die vielen, vielen anderen Gangs und Duos oder Trios, ob Schmusekatzen oder Flohtaxis, ob gefiedert, gepanzert, mit Krallen oder Schuppen: Was wir, die Abendzeitung und , in den letzten Wochen im Rahmen des Wettbewerbes "Wie Hund & Katz?" hatten zeigen dürfen, ist einfach nur bezaubernd, anrührend – und sollte uns ein Vorbild sein. Denn an solchen Freundschaften, der Toleranz und dem friedlichen Miteinander sowie der besonderen Vielfalt, die diese Tiere in den unterschiedlichen Konstellationen prägen, können wir Menschen uns ein Beispiel nehmen.

Fressnapf bedankt sich

Deshalb hat es allen Beteiligten – der AZ-Redaktion, der Jury und unserem Partner – größte Freude bereitet, diese tierischen Freundschaften vorzustellen. Danke an alle, die dazu beigetragen haben – wir sehen uns bei Fressnapf wieder, zur Preisübergabe und natürlich dann hier, in Ihrer AZ.