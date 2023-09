Die Jury hat gewählt, die AZ und Fressnapf gratulieren

Eigentlich waren es "nur" fünf tierische Freundschaften, die beim Fotowettbewerb von Abendzeitung und Fressnapf prämiert werden sollten. Über den Punkteentscheid der Jury gibt es jetzt sogar sieben Gewinner.

05. September 2023 - 06:27 Uhr

In der Begründung seiner Entscheidung brachte es Sigi Müller, Fotograf, AZ-Stadtspaziergänger und nun Jury-Mitglied, auf den Punkt:

Eigentlich sind alle Gewinner, die solche tierischen Freunde um sich haben: Denn wer solche Tiere hat, der hat es gut im Leben!

Auch wenn ihre Lieblinge nicht unter den Topplatzierten sind, liebe Leser – Champions der Herzen sind sie für uns alle. Ob Katze und Kanarienvogel, Hund und Pferd, Schildkröte und Hund oder eben "Hund und Katz" und viele andere tierische Konstellationen mehr: Es war ein Vergnügen, die Bilder anschauen und zeigen zu dürfen, die Sie zu unserem großen Fotowettbewerb eingeschickt hatten.

Bei so vielen wundervollen Tierfreundschaften hatte es die Jury wahrlich nicht leicht

In der letzten Phase des Wettbewerbes hatte schließlich die Jury die schwere Aufgabe, die Gewinner-Freundschaften zu wählen. Fünf sollten es sein, sieben wurden es am Ende: Weil sich die Hunde-Gang Sissi, Holly, Coco, Jojo und Wiggerl ihren dritten Platz jetzt ganz brüderlich und schwesterlich mit dem Dream-Team Merle und Sissy teilen – einer Border-Collie-Mischung und, Achtung: einer Deutschen Riesenschecke – einem Kaninchen also!

Platz 3: Sissy und Merle – Wo die Liebe hinfällt... © privat

Harley, die englische Bulldogge, und "Best friend" alias Nacktkatze MauMau, zogen gleich nach und machen es sich nun auf dem vierten Platz gemütlich, gemeinsam und punktgleich mit den sibirischen Wald-Schmusekatzen Bailey und Greysi. So rutschten Maxi und Paulchen, das englische und das amerikanische Meerschweinchen, noch auf Platz 5 – Congrats, ihr beiden!

Platz 4: Harley und MauMau – Wo bleibt hier eigentlich die Bedienung… ? © privat

Der griechische Mischlingshund Mogli und die europäische Kurzhaarkatze Bounty enterten den zweiten Platz mit ihrer süßen Sitz- und Liege-Performance. Und der erste Platz geht an eine echt coole Gang: die Puggles Penny, Cooper, Woltaaa, Hank, Herbert und Emmi. Vielen Dank an Fressnapf –für die vielen tollen Preise, für mehr tierische Kumpels, als gedacht!

Die Gewinner und Preise:

1. Platz: Cooper, Penny, Woltaaa, Hank, Herbert und Emmi können es sich künftig zusammen in einem großen Petlando Hundebett Linz Ortho in Anthrazit im Wert von 199,99 Euro gemütlich machen. Und ihre Besitzer können schon einmal überlegen, welches Spielzeug mit dem Gutschein im Wert von 300 Euro gekauft werden soll, den es ebenfalls für Platz eins gibt. Und Futter ist sicher auch noch reichlich drin…

Platz 1 für Cooper, Penny, Woltaaa, Hank, Herbert und Emmi – eine unbesiegbare, rotzfreche Bande. Freunde fürs Leben. © privat

2. Platz: Mogli und Bounty dürfen künftig gemeinsam Fangerl um den Kratzbaum Zuma im Wert von 199,99 Euro spielen.

Platz 2: Mogli und Bounty – mein großer Bruder. Der haut euch alle um! © privat

3. Platz: Die Teamplayer Sissi, Holly, Coco, Jojo und Wiggerl sowie Sissy und Merle können sich jeweils ein echt starkes Bettchen teilen: Das Petlando Genua Ortho Bett Größe M in Anthrazit im Wert von 124,99 Euro. Dazu gibt’s jeweils ein Paket voller Leckerlis und Spielzeug im Wert von 30 Euro.

Platz 3: Sissi, Holly, Coco, Jojo und Wiggerl – ein Auto voller Leben! © privat

4. Platz: Harley und MauMau können künftig zusammen auf ihrer Petlando Matte Starlight in Nachtblau im Wert von 49,99 Euro kuscheln. Bailey und Greysi werden Höhlenforscher, wetten? Die beiden bekommen schließlich eine Petlando Katzenhöhle Bastia in Silberblau im Wert von 49,99 Euro.

Platz 4: Bailey und Greysi – immer schmusebereit. © privat

5. Platz: Maxi und Paulchen gewinnen ein Überraschungspaket von "Bunny" mit allem drin, was Meerschweinchen lieben.

Platz 5: Maxi und Paulchen – allein in der großen weiten Welt. © privat

Und was sagt die Jury zum Wettbewerb "Wie Hund und Katz"?

Andrea de Mello, Vorständin der Tiertafel, sowie Evelyne Menges, Gründerin und Vorständin der Tierrettung, freuten sich sehr, dabei zu sein: "Auch, wenn die Auswahl gar nicht einfach war…". Jennifer Vogl, die Pressesprecherin der Reptilienauffangstation, hätte sich natürlich mehr Einsendungen aus der Welt der Reptilien gewünscht.

Und auch von Sigi Müller gibt es Statements: Sie lesen diese in den Bildunterschriften, unter den Gewinner-Freundschaften. Ganz in diesem Sinne: Vielen Dank an alle – Hund & Katz haben tierisch Spaß gemacht!