Deutschland normal? Stadtrat Roland Hefter gegen die AfD

SPD-Mann Roland Hefter überklebt in einem Video ein AfD-Plakat: Eine Straftat sei das nicht, so der Künstler.

München - "Deutschland aber normal". So lautet der Wahlslogan der AfD. Darüber, was in Deutschland normal ist, dürfte es ganz verschiedene Vorstellungen geben.

Der Kabarettist Roland Hefter meint jedenfalls zu einem "normalen Deutschland" gehört Vielfalt - aber nicht die AfD. Er hat deshalb einen kurzen Film gedreht, den gerade Tausende auf Facebook ansehen.

Roland Hefter überklebt Wahlplakat der AfD

Darin überklebt er ein Wahlplakat der AfD. Seines ist auch blau und weiß, nur steht da nun: "Deutschland normal. Das heißt: Deutschland ist bunt!" Wahlplakate zerstören, ist eigentlich eine Straftat. Aber die, darauf weist Hefter in einem Kommentar hin, beging er nicht. Es handelte sich bloß um einen Werbefilm für die "Künstler mit Herz", die sich für Vielfalt einsetzen.