"Haut ab, haut ab!": Demonstrationen vor Stadtbibliothek bei Dragqueen-Lesung in München

Die Dragqueen-Lesung in der Münchner Stadtbibliothek wird von lautstarken Demonstrationen begleitet. In der Nacht auf Dienstag haben studentische Aktivisten die Bibliothek mit Flyern beklebt.

Auch Bürgermeisterin Katrin Habenschaden nahm an der Demo von "München ist bunt" teil.

München - Die Münchner Dragqueen-Debatte bleibt eine Geschichte mit vielen Volten. Zur Erinnerung: Die Stadtbibliothek hat für den heutigen Dienstag (13. Juni) in Bogenhausen eine Lesung für Kinder im Programm. Es liest unter anderem eine Dragqueen mit dem Künstlernamen "Big Clit Eric" (dt. Große Klitoris Eric) Kinderbücher vor.

Dies hatte CSU-Stadtrat Hans Theiss auf den Plan gerufen und OB Dieter Reiter (SPD) empört. Nach einem Proteststurm gegen die beiden distanzierte sich die CSU-Fraktion ein bisserl von Theiss und Reiter wollte plötzlich ganz missverstanden worden sein und entschuldigte sich.

Demonstranten werden laut: "Ganz München hasst die AfD"

Vor der Stadtbibliothek treffen schon vor Veranstaltungsbeginn Büforworter und Gegner der Dragqueen-Lesung aufeinander. Deutlich mehr Publikum mobilisieren konnte die Demo von "München ist bunt". Auch Politiker wie Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), Christian Vorländer, SPD-Stadtrat, und Kristina Frank, Kommunalreferentin der CSU, schlossen sich an. Die Organisatorin der Kundgebung, Micky Wenngatz, spricht von insgesamt 700 Teilnehmern.

Die Demonstrierenden zeigen sich laut, schwenken viele Fahnen und pusten Seifenblasen durch die Gegend. Laute Sprechgesänge verunmöglichen es, dass die AfD-Redner, die zum Protest gegen die Lesung aufgerufen hatten, verstanden werden. Immer wieder schallt es "Haut ab, haut ab"-Rufe und "Ganz München hasst die AfD", berichtet AZ-Reporter Jan Krattiger, der sich vor Ort ein Bild macht.

Drei Dragqueens demonstrieren vor der Stadtbibliothek ihre Unterstützung für die Lesung. © Jan Krattiger

Die Atmosphäre: Ein wenig gespenstisch ist sie und scheint dem eigentlichen Anlass – einer Lesung für Kinder – kaum angemessen. "Viel Polizei, viel Presse, viel Absperrband", berichtet der AZ-Reporter.

Mütter und Väter wuseln mit kleinen Kindern an der Hand in die Bibliothek. An den übrigen Besuchern der Stadtbibliothek schien die Ankündigung des heutigen Events vorbeigegangen zu sein: Immer wieder kommen Teenagergruppen verwirrt aus der Bibliothek und gehen zu ihren Fahrrädern.

Viel Presse, viel Polizei, viel Absperrband: An eine unbeschwerte Veranstaltung ist nicht zu denken. © Jan Krattiger

Einigkeit bei SPD und CSU: Demonstration setzt starkes Zeichen für Vielfalt

Die anwesenden Politiker zeigen sich begeistert von der "München ist bunt"-Demo. SPD-Stadträtin Julia Schönfeld-Knor stellt fest: "Man sieht, wie die Stadt zusammensteht. Wir haben keinen Platz für Hetze – nur für Vielfalt." Parteikollege Christian Vorländer stimmt mit ein: "Es ist überwältigend. So viele sind gekommen, um für queere Vielfalt und gegen rechte Hetze und Diskriminierung zu demonstrieren."

Keine Widerworte, auch nicht aus der CSU. Kommunalreferentin Kristina Frank meint: "Meine Heimatstadt München ist für mich bunt. Das 'C' in meiner Partei steht für christliche Werte, für mich insbesondere Nächstenliebe. Dazu gehört für mich, unterschiedlichste Lebensentwürfe auf ihrem Lebensweg zu unterstützen."

Applaus für die Dragqueens: Lustige Outfits, harmlose Geschichten

Die Lesung beginnt mit einleitenden Worten der Veranstalter: "Falls sie das Gefühl haben, dass ihr Kind wegen den Demonstrationen Unterstützung benötigt, gibt es in einem Nebenraum die Möglichkeit, mit Mitarbeitern des Stadtjugendamts zu sprechen." Danach betreten die lesenden Dragqueens den Raum – unter großem Applaus.

Vicky Voyage zeigt sich ganz in weiß a la Eiskönigin Elsa betritt zur Titelmelodie des Disney-Hits "Die Schneekönigin" den Raum. Dahinter tanzt Eric Big Clit in royalem Outfit mit großem Fuchs-Plüschtier-Umhang. Es ist kitschig, es ist lustig, es ist kindgerecht. Die beiden lesen eine erste Geschichte, es geht um Prinzessinnen und Frösche und am Ende küssen sich zwei Mädchen. Alles sehr harmlos. Dann liest Eric die Geschichte vom Jungen, der gerne Röcke trägt. Wer selber Kinder im Kindergartenalter hat, weiß: So außergewöhnlich ist das nicht.

AfD-Plakate gegen Dragqueen-Lesung: Verbot gefordert

Zuvor hatte die AfD plakatiert: "Hände weg von unseren Kindern", ein geschminkter Mann, der sich von hinten in offenbar übergriffiger Absicht einem Kind nähert. Das wiederum hatte Proteste ausgelöst – und Forderungen an das KVR.

Von dort aber hieß es am Montag auf AZ-Anfrage: "Nach sorgfältiger rechtlicher Prüfung kann das KVR keine eindeutige Erfüllung eines Straftatbestandes feststellen. Nur dann aber wäre es dem KVR rechtlich möglich, diese Plakatierung zu untersagen." Nun werden abschließend wohl Gerichte entscheiden, ob der Straftatbestand der Volksverhetzung vorliegt.

Keine rechtliche Handhabe: KVR verbietet AfD-Plakate nach Prüfung nicht

KVR-Chefin Hanna Sammüller-Gradl (Grüne) verteidigte das Vorgehen: "Ich kann nachvollziehen, dass ein solches Plakat als diskriminierend und abstoßend empfunden wird, weswegen wir den Inhalt des genannten AfD-Plakats und mögliche Maßnahmen bereits am vergangenen Freitag umfassend rechtlich geprüft haben. Die geltende Rechtslage ermöglicht uns als Kreisverwaltungsbehörde keine weiteren Schritte."

Sachbeschädigung: Studentengruppe beklebt Stadtteilbibliothek mit Flyern

Getarnt als "Informations-Flyer" hat in der Nacht auf Dienstag offenbar die Gruppe "Studenten stehen auf - München" das Gebiet um die Bogenhausener Stadtteilbibliothek mit Plakaten gegen die Lesung beklebt. Wie aus den sozialen Medien erkennbar ist, hat sich die kleine Münchner Gruppe während der Coronazeit formiert und sich in erster Linie gegen die Impfung positioniert. Sie ist vermehrt auch als Teilnehmerin an den Protestkundgebungen der Coronaleugner-Szene rund um "München steht auf" aufgefallen.

Eine Gruppe "homophober Schwurblerstudentinnen und Studenten" habe die Bibliothek und die Umgebung "mit ihren Hassflyern zugekleistert", schreibt der Stadtteilpolitiker der Grünen Andreas Voßeler auf Instagram. Nach eigenen Angaben haben er und zwei Parteikollegen die Gruppe verfolgt und die Polizei gerufen. Die hat nach Angaben von Voßeler die Gruppe festgesetzt und angezeigt wegen Sachbeschädigung.

Am Dienstagmittag bestätigt die Polizei gegenüber der AZ, dass sie im Bereich Rosenkavalierplatz drei Männer (19, 23 und 26 Jahre alt) festgestellt und ihre Personalien aufgenommen hat. Laut Polizei war einer der Männer Student, einer Azubi und der Dritte wollte keine Angaben zu seiner Person machen. Das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und politisch motivierter Kriminalität.

Nach Drohungen: Trans-Mädchen Julana fehlt bei der Lesung

Wie am Dienstagmittag außerdem bekannt wurde, wird das 13-jährige Trans-Mädchen Julana nicht wie geplant an der Lesung teilnehmen. Das berichtet das Portal "queer.de".

"Wir werden nicht lesen und ziehen uns aus der Öffentlichkeit zurück aus Angst vor Gewalt", wird Julanas Familie dort zitiert. Sie habe im Nachgang der Berichterstattung der "NZZ" per Telefon Drohungen erhalten.

Draglesung am Dienstag: Kurzfristig doch mit Presse

Ursprünglich hatte die Stadtbibliothek keine Pressevertreter in der Lesung zulassen wollen. Eine Anfrage der AZ, die gerne einen Reporter in die Stadtbibliothek entsandt hätte, wurde abschlägig beschieden. Man lasse grundsätzlich keine Presse zu, um den Familien und Kindern einen geschützten Raum zu bieten, verteidigte die Stadtbibliothek das sehr unübliche Vorgehen, Presse bei einer umstrittenen öffentlichen Veranstaltung auszuschließen.

Nach Protesten: Stadtbibliothek lässt Pressevertreter bei Dragqueen-Lesung zu

Nach Protesten machte die Stadtbibliothek am Montagabend eine Kehrtwende. Sie teilte mit: "Der Zugang zum eigentlichen Veranstaltungsraum ist nach wie vor Eltern und Kindern vorbehalten. Aber wir übertragen die Lesung in einen weiteren Raum in der Bibliothek."

Draußen wollen nicht nur Gegner, sondern auch Befürworter der Veranstaltung demonstrieren. So veranstaltet der Verein "München ist bunt" ab 15.30 Uhr eine Kundgebung vor der Stadtbibliothek. "Wir fordern ein Ende der Hetzkampagne gegen die geplante Drag-Lesung in München", teilten die Organisatoren auf Instagram mit.

Die Vereinsvorsitzende von "München ist bunt", Micky Wenngatz, ergänzt: "Es geht bei dieser Lesung ganz klar darum, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass queere Menschen völlig selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft sind. Die mit Sexualisierungen und queerfeindlichen Aussagen befeuerte Hetzkampagne Rechter ist unsäglich." Er dankte der Stadtbibliothek, die angesichts der öffentlichen Debatten Haltung zeige.