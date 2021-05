Demo in Grünwald am Freitag kurz nach Start aufgelöst

Eine Demonstration in Grünwald ist am Vorabend des 1. Mai nach nur einer halben Stunde von der Polizei beendet worden.

München - Eine Demonstration mit etwa 150 Teilnehmern ist am Freitagabend in Grünwald kurz nach dem Start von der Polizei aufgelöst worden. Unter dem Motto "Meet the Rich - die große Umverteilungsparade" hatten die Teilnehmer durch das noble Grünwald ziehen wollen.

Nach nur gut einer halben Stunde sei die Demonstration um kurz nach 20 Uhr beendet worden. Laut Polizei seien die Mindestabstände nicht eingehalten und die Regeln für Seitentransparente nicht beachtet worden. Eine stationäre Versammlung, wie von der Polizei angeordnet, habe der Veranstalter abgelehnt. Daraufhin sei die Versammlung beendet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag auf AZ-Nachfrage.

Demo in Grünwald: Polizei setzt Pfefferspray ein

Nach der Demonstration sei es bei der Abreise der Teilnehmer Richtung München an der Trambahnhaltestelle zu einem Gedränge gekommen. Die Polizei habe daraufhin Pfefferspray eingesetzt.

Anlässlich des 1. Mai finden in München zahlreiche Versammlungen statt. Die Polizei ist am Samstag mit rund 800 Beamten im Einsatz.