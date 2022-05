Das Oktoberfest ist wieder da – dafür gibt's den "Sommer in der Stadt" nicht mehr!

Zwei Jahre lang hat an verschiedenen Orten in München der "Sommer in der Stadt" stattgefunden. Ein drittes Mal wird es ihn aber nicht geben.

München - Das Oktoberfest findet 2022 wieder statt – das gab Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am vergangenen Freitag bekannt. Doch für eine andere Veranstaltung bedeutet unter anderem die kommende Wiesn das Aus: Den "Sommer in der Stadt" wird es künftig nicht mehr geben!

München: "Sommer in der Stadt" als "Freizeitangebot zum Nulltarif"

Das teilte das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) auf AZ-Anfrage mit. Zunächst hatte die " " darüber berichtet.

Anlass für den "Sommer in der Stadt" war, "dass insbesondere Kulturschaffende, Schausteller und Marktkaufleute, die während der Pandemie einem faktischen Beschäftigungsverbot unterlagen, wenigstens in den Sommermonaten unter freiem Himmel Auftritts- und Verdienstmöglichkeiten erhalten sollten", erklärte ein Sprecher des Referats. Konzerte, Dulten, das Oktober- und Frühlingsfest wurden allesamt abgesagt.

Zudem wollte man Familien, Kindern und Münchnern, die nicht in den Urlaub fahren konnten, "Freizeitangebote zum Nulltarif" ermöglichen.

Die Situation ist in diesem Jahr eine andere

Doch dieses Jahr hat sich einiges verändert: Die Corona-Lage ist weniger angespannt, die Regeln sind gelockert, Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden.

Das RAW dazu: "Daraus folgt, dass Kulturschaffende, Schausteller und Marktkaufleute wieder ihrem Geschäft nachgehen können und keine Unterstützung durch Sonderformate benötigen. Es folgt ferner daraus, dass es, wegen des wieder ohne Einschränkungen angelaufenen Event-Betriebs in München, zu Flächenkonkurrenzen kommt."

In der Form wie in den vergangenen beiden Jahren könnte der "Sommer in der Stadt" also gar nicht mehr stattfinden. "So ist zum Beispiel der Olympiapark wegen Tollwood, der Feier zum Olympiajubiläum oder der European Championships 22 belegt. Die Theresienwiese steht wegen des Oktoberfests nicht zur Verfügung", so das RAW. Die Aufbauarbeiten für die Wiesn beginnen voraussichtlich am 20. Juni.

Viele Veranstaltungen in München sind also geplant – nur der "Sommer in der Stadt" nicht mehr.