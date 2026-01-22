Spaß für jedermann: SAP Garden öffnet für besonderes Event

Am 24. Januar verwandelt sich der SAP Garden im Olympiapark beim Inklusions-Eislauftag wieder in eine Bühne für gelebte Inklusion. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es heuer eine wichtige Änderung.

Im SAP Garden findet am 24. Januar 2026 wieder der Inklusions-Eislauftag statt, diesmal mit einer Neuerung.

Normalerweise gehen hier die Kufen-Cracks des EHC München auf Punktejagd, am Samstag, 24. Januar, ist die Eisfläche im SAP Garden aber für alle da.

Von 14 bis 16 Uhr kann im Rahmen des Inklusions-Eislauftag jeder die Schlittschuhe anziehen und übers Eis flitzen – ob Jung und Alt, ob im Stehen oder Sitzen, ob mit oder ohne Unterstützung und das alles barrierefrei.

Inklusions-Eislauftag erstmals auch auf der Hauptspielfläche

Erstmals findet der Inklusions-Eislauftag nicht nur in der Halle 1 statt, sondern auch auf der Hauptspielfläche des SAP Garden – die sogenannte Bowl – wo der EHC München sonst seine Spiele austrägt.

Der Inklusions-Eislauftag findet in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat der Stadt München und dem Eis- und Rollsport-Club München e. V. (ERC) statt und stellt die Rücksichtnahme aufeinander in den Vordergrund. Sowohl Eislaufhilfen als auch Eisgleiter werden dabei zur Verfügung gestellt.

"Der Inklusions-Eislauftag im SAP Garden zeigt, wie wichtig uns echte Teilhabe im Alltag ist. Sport verbindet Menschen – unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Dass erstmals auch die Bowl für den inklusiven Eislauf geöffnet wird, ist ein starkes Zeichen für ein offenes und solidarisches München", so Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl.

Auch Münchens Sportreferent Florian Kraus hat nur lobende Worte für das besondere Sportevent im SAP Garden übrig: "Chancengleichheit ist ein zentrales Leitprinzip unserer Arbeit – auch im Sport. Mit dem Inklusions-Eislauftag zeigen wir, dass Sportangebote in München so gestaltet werden, dass alle Bürger und Bürgerinnen daran teilhaben können. Der SAP Garden ist dabei ein wichtiger Ort, um inklusive Sporterlebnisse selbstverständlich und für alle zugänglich zu machen."