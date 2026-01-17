Spiel, Spaß und Sport: München hat zwölf neue oder sanierte Spielplätze

Im Jahr 2025 hat das Baureferat zwölf Spielplätze in München neu gebaut oder saniert. Bei einem großen Teil konnten sich die Münchner in die Planungen einbringen.

Gute Nachrichten für Münchner und Münchnerinnen mit Kindern und sportbegeisterte Menschen in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2025 hat das Baureferat weitere zwölf neue Spielplätze geplant und gebaut bzw. bestehende Anlagen grundlegend saniert.

Um bei den Planungen die Wünsche und Bedürfnisse der künftigen Nutzer und Nutzerinnen miteinzubeziehen, fand bei einem großen Teil der Spielplätze im Vorfeld der Arbeiten eine umfangreiche Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Neben jeder Menge Spielespaß für die Kleinen bieten die neuen bzw. sanierten Spielplätze nun auch spezielle Übungsgeräte für sportbegeisterte Erwachsene.

"Spielplätze sind soziale Räume, in denen Nachbarn und Familien zusammenkommen"

"Eine gute Aufenthaltsqualität und ein großes diverses Angebot an Spielmöglichkeiten für alle Altersstufen sind in einer wachsenden und dicht besiedelten Stadt wie München von großer Bedeutung für Kinder, Familien und die Gemeinschaft. Spielplätze sind soziale Räume, in denen Nachbarn und Familien zusammenkommen. Sie machen Freiräume und Natur in Gemeinschaft erlebbar – und das unabhängig von individuellen Fähigkeiten und finanziellen Mitteln", so Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer in einer Pressemitteilung.

Auch 2026 wird das Baureferat den Ausbau des Angebots an Spiel- und Sportmöglichkeiten in den Münchner Grünanlagen fortsetzen.

Folgende Spielplätze wurden 2025 vom Baureferat/Hauptabteilung Gartenbau umgesetzt:

Regerstraße Nord

Hanns-Seidl-Platz

Echardinger Grünstreifen im Campus Ost

Baumkirchen Mitte

Am Entenweiher in den südlichen Isarauen

Alter Botanischer Garten und Karl-Stützel-Platz

Theresienwiese und Bavariaring

Neuherbergstraße

Gollierplatz

Thuillestraße/Karwinskistraße

Grünzug L, Jugendspielplatz am Eingang Süd

Johannisplatz (erster Teilbereich)

Weitere Informationen rund um die Münchner Spielplätze mit allen Angeboten gibt es unter