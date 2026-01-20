Mobilitätsreferat bietet wieder kostenlose Radl-Checks in München an
Auch im Januar und Februar bietet das Mobilitätsreferat der Stadt München erneut an, Fahrräder kostenlos zu überprüfen. Der Fokus liegt dabei auf den Sicherheitsaspekten.
Drei kostenlose Radl-Checks im Januar und Februar
Zum Service beim Radl-Check gehören unter anderem das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Zudem werden die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt. Sollten kleinere Reparaturen notwendig sein, werden diese vor Ort von erfahrenen Radchecker sofort durchgeführt.
An folgenden Tagen finden die Radl-Checks, jeweils von 10 bis 16 Uhr, statt, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig:
- Freitag, 23. Januar, 10 bis 16 Uhr, Rotkreuzplatz
- Freitag, 13. Februar, 12 bis 18 Uhr, Petuelpark
- Mittwoch, 25. Februar, 10 bis 16 Uhr, Prinzregentenplatz
Das Münchner Mobilitätsreferat bietet über das Jahr verteilt mehrere kleine und etwa zweimal im Jahr auch einen großen Radl-Check im gesamten Stadtgebiet an. Mit diesen Aktionen soll das Ziel "Vision Zero" – keine Toten oder Schwerverletzten im Münchner Straßenverkehr – unterstützt werden.
