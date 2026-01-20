Mobilitätsreferat bietet wieder kostenlose Radl-Checks in München an

Münchner und Münchnerinnen können im Januar und Februar an drei Terminen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. Folgende Standorte gibt es.

An drei Terminen im Januar und Februar können Münchner und Münchnerinnen ihr Fahrrad kostenlos checken lassen. (Symbolbild)

Auch im Januar und Februar bietet das Mobilitätsreferat der Stadt München erneut an, Fahrräder kostenlos zu überprüfen. Der Fokus liegt dabei auf den Sicherheitsaspekten.

Drei kostenlose Radl-Checks im Januar und Februar

Zum Service beim Radl-Check gehören unter anderem das Nachjustieren von Bremsen und Sattel sowie die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck. Zudem werden die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen aufgepumpt. Sollten kleinere Reparaturen notwendig sein, werden diese vor Ort von erfahrenen Radchecker sofort durchgeführt.

An folgenden Tagen finden die Radl-Checks, jeweils von 10 bis 16 Uhr, statt, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig:

Freitag, 23. Januar , 10 bis 16 Uhr, Rotkreuzplatz

, 10 bis 16 Uhr, Rotkreuzplatz Freitag, 13. Februar , 12 bis 18 Uhr, Petuelpark

, 12 bis 18 Uhr, Petuelpark Mittwoch, 25. Februar, 10 bis 16 Uhr, Prinzregentenplatz

Das Münchner Mobilitätsreferat bietet über das Jahr verteilt mehrere kleine und etwa zweimal im Jahr auch einen großen Radl-Check im gesamten Stadtgebiet an. Mit diesen Aktionen soll das Ziel "Vision Zero" – keine Toten oder Schwerverletzten im Münchner Straßenverkehr – unterstützt werden.