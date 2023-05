München: Stadt macht ab Sommer Dienstrad zum Standard

Beschäftigte der Stadt München können fortan Fahrräder leasen. Die AZ erklärt, wie das funktionieren soll.

München - Dienstwagen? Dienstradl! Das soll bei der Stadt zum Standard werden. Und so Verkehr von der Straße nehmen und helfen, überfüllte Bahnen zu entlasten.

Bürgermeisterin Habenschaden: "Baustein für mehr klimafreundliche Mobilität"

Für alle Beschäftigten der Stadt gibt es ab Sommer die Möglichkeit. "Ob E-Bike, Lastenrad, Carbonflitzer, Fully oder Stadtcruiser – jedes Fahrrad kommt als Jobrad in Frage", teilte Bürgermeisterin Katrin Habenschaden diese Woche mit.

"Wir bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, per Entgeltumwandlung ein Fahrrad zu leasen", sagte Habenschaden der AZ. "Die Idee dahinter: Unsere Beschäftigten können sich einiges an Geld sparen, und wir können die Stadt als Arbeitgeberin nochmal attraktiver machen."

Habenschaden betonte, dass es das Deutschlandticket für alle Stadt-Mitarbeiter obendrauf gibt. "Außerdem sehe ich die Jobräder als weiteren Baustein für mehr klimafreundliche Mobilität", sagte die Grünen-Politikerin.