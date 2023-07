Serie Diskussion an der Corneliusbrücke: Wie könnte die Isar autofrei werden?

Seit Jahren gibt es die Idee des Isarboulevards. Doch passiert ist wenig. Warum ist das so? Und wie könnte sich das ändern? Das wird am kommenden Donnerstag an der Corneliusbrücke diskutiert – moderiert von der AZ-Rathausreporterin.

23. Juli 2023 - 19:15 Uhr | AZ

An der Isar entspannen viele Münchner. Trotzdem ist eine Uferseite von Autos geprägt. © picture alliance/dpa