Wegen Denkmalschutz: Münchner Tierklinik darf doch nicht abgerissen werden

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzt den Bebauungsplan für das Campus-Projekt der Ludwig-Maximilians-Universität direkt am Englischen Garten aus. Damit liegt alles erst einmal auf Eis. Die Abrisspläne für die Tierklinik mit Jugendstil-Elementen sind erstmal dahin.

München - Eckige Flachbauten statt Jugendstil. Physik statt Tiermedizin. Am Abriss der Tierklinik direkt am Englischen Garten erzürnen sich seit zehn Jahren die Gemüter. Nun hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Plänen zunächst einen Riegel vorgeschoben.

Bis auf wenige Elemente, wie zum Beispiel der Schlangenbrunnen an der Königinstraße, sind die Gebäude der Tierklinik nicht in die Denkmalliste eingetragen. Ein Baukörper wurde bereits abgerissen, ein weiterer Pavillon in der Nähe des Milchhäusls steht bereits leer. Die tierärztliche Fakultät wird komplett nach Oberschleißheim umziehen.

Physik-Campus im Grünen: Glas statt Jugendstil

Der Freistaat will hier für die Ludwig-Maximilians-Universität einen Physik-Campus errichten. Bereits im Juni 2019 wurde das Nanoinstitut fertiggebaut. Ab Ende dieses Jahres soll es mit dem Bau vom "Forum Physik" weitergehen, der Bau des Gebäudes für "Theoretische Physik" soll Ende 2025 starten.

Inzwischen muss man korrekterweise "sollte" schreiben. Denn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat, wie am Sonntag bekannt wurde, den Bebauungsplan für das Areal am vergangenen Donnerstag außer Kraft gesetzt. Damit liegen die Planungen auf Eis.

Geklagt hatten verschiedene Anlieger, die zum einen mehr Lärm durch den neuen Campus und Probleme durch drohende Wasserschäden an ihren Häusern befürchteten. Aber auch, dass die Stadt - die den Bebauungsplan genehmigt hat - aus Sicht der Anrainer nicht genug auf den Denkmalschutz geachtet hat, spielte in dem Verfahren eine Rolle.

Tierklinik ist "möglicherweise denkmalgeschützt"

Über diese sogenannte Normenkontrollklage ist noch nicht befunden. Ein Abriss ist zunächst trotzdem vom Tisch. Denn der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat entschieden, dass an der Tierklinik nichts mehr passieren darf, bis über die Normenkontrollklage entschieden ist.

Denn sonst "bestünde die Gefahr, dass die möglicherweise denkmalgeschützten Baulichkeiten der Tierklinik bereits zum Zweck der Realisierung des Bebauungsplans beseitigt worden wären. Diese Folgen wären irreparabel", heißt es in der Gerichtsentscheidung, die der AZ vorliegt.

Und dafür, dass die Tierklinik doch unter Denkmalschutz stehen könnte, sieht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof deutliche Indizien. Die Stadt habe sich, so kritisiert der Senat in seiner Entscheidung, nur auf die Einschätzung des Landesamts für Denkmalpflege verlassen. Und die sieht die Tierklinik in ihrer Gesamtheit eben nicht als denkmalwürdig an - es wurde nach 1945 zu viel umgebaut.

Stadt übergeht historischen Wert der Klinik-Gebäude

Andere, private Gutachten, kommen aber zu einem ganz anderen Schluss. So spricht das Gutachten von Wencke Elbert aus dem Dezember 2022 der Tierklinik durchaus eine städtebauliche Bedeutung zu, da auch den veränderten Fassaden eine zeittypische Planung zugrunde liege.

Die Stadt habe diese Einschätzungen nicht genug gewürdigt, kritisiert das Gericht. Deswegen darf nun erst mal gar nicht weitergebaut werden.

Florian Grüning von den Altstadtfreunden freut sich über diese Entscheidung "wahnsinnig". Seit Jahren kämpft der Verein für den Erhalt des Ensembles. Und doch sei da auch Ernüchterung, sagt Grüning der AZ. Ein Gerichtsurteil "wäre vermeidbar gewesen". Es sei niemals das Anliegen der Altstadtfreunde gewesen, die Pläne für den Campus komplett zu verhindern. "Wir wollten eine konstruktive Lösung, die auch den Denkmalschutz berücksichtigt." Doch darauf sei in den Planungen nicht eingegangen worden. Grüning hofft nun, dass es Stadt und Freistaat in der weiteren Planung nun besser machen.