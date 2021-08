CSU will Windräder im Wald: Stadtwerke zurückhaltend

Zwei Windanlagen gibt es bisher in München. Die CSU will fünfmal so viele errichten - zum Beispiel in den städtischen Wäldern. Was die Grünen davon halten, was die Stadtwerke meinen.

04. August 2021 - 20:24 Uhr | Christina Hertel