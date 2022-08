CSU will mehr Abfallbehälter in der Fußgängerzone: "Darf keine Müllmeile werden"

Die zunehmende Vermüllung werfe kein gutes Licht auf München, so die Fraktion. Sie fordert die Stadt auf zu handeln.

Kein seltenes Bild: Überfüllte Mülleimer am Stachus.

München - München gehört zu den saubersten Städten Deutschlands – dennoch ist die Vermüllung rund um die Fußgängerzone zu groß. Das findet die Stadtratsfraktion der CSU/Freien Wähler und hat daher zwei Anträge zur "zunehmenden Vermüllung in der Fußgängerzone" gestellt.

"Vor allem am Stachus häufen sich die Abfallmengen, die neben den Mülleimern landen", so die Fraktionen in einer Mitteilung vom Mittwoch.

München: Mehr und standfestere Mülleimer, häufigere Reinigung

Sie fordern mehr und standfestere Mülleimer sowie eine häufigere Reinigung der Fußgängerzone. Sollte dies nicht genügen, um die Sauberkeit zu verbessern, sollen Ordnungskräfte vermehrt Kontrollen durchführen und die "ordnungsgemäße Entsorgung von Abfall" sicherstellen.

Außerdem fordert die Fraktion die Stadt München auf, Lösungsmöglichkeiten für das Müll-Problem aufzuzeigen. "Dabei sollen auch Aspekte wie Mehrwegverpackungen oder Verpackungspfand beleuchtet werden."

Stachus und Fußgängerzone als Wahrzeichen von München

Die CSU und die Freien Wähler wollen des Weiteren den aktuellen Stand des Prüfauftrags zur Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Einführung einer kommunalen Verpackungssteuer erfahren.

In der Begründung der Anträge heißt es, der Stachus und die Fußgängerzone würden als Wahrzeichen der Stadt sowohl von Münchnern als auch Besuchern gerne besucht. Die derzeit auffällige Vermüllung werfe aber kein gutes Licht auf München.