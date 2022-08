Heiße Tage im Anmarsch: An diesen Orten in München kann man kostenlos Trinkwasser auffüllen

Läden und Geschäfte in München, an deren Tür ein "Refill"-Sticker angebracht ist, füllen Trinkwasser kostenlos auf.

München - In den nächsten Tagen wird es wieder heiß! Neben Sonnenschutz ist ausreichend Wasser ein Muss. Doch was, wenn man unterwegs ist und nicht gerade zwei Liter mit sich rumschleppen möchte?

Initiative "Refill" auch an vielen Orten in München

Da kommt "Refill Deutschland" ins Spiel, eine Initiative für kostenloses Leitungswasser, bei deren Partnern man sein mitgebrachtes Gefäß mit Trinkwasser auffüllen kann.

Die Ziele des ehrenamtlich geführten Projekts: Umweltschutz, Müllvermeidung und Aufklärung. Durch das Kaufen von Wasser in Plastikflaschen fällt viel Müll an – unnötig, da die Trinkwasserqualität in Deutschland sehr hoch ist und die Kosten dafür vergleichsweise niedrig sind: Ein Liter kostet nur 0,2 Cent.

Wo kann man Wasser auffüllen?

Wie das Ganze funktioniert? Läden und Geschäfte mit festen Öffnungszeiten können ein Teil der Initiative werden. Überall, wo an der Tür ein "Refill"-Sticker klebt, wird Leitungswasser in mitgebrachte Flaschen oder andere Gefäße kostenlos abgefüllt.

Diese Sticker kleben an Türen von Läden, in denen Wasser abgefüllt werden kann. © Refill Deutschland

Sowohl auf der Internetseite von "Refill" als auch in der App befindet sich zudem eine Karte, auf der man die einzelnen Stationen sehen kann. In München sind das zum Beispiel Apotheken, Kleidungsgeschäfte, Supermärkte oder Lokale.

Auf dieser Karte sehen Sie alle Orte, wo sie in München Wasser nachfüllen können: