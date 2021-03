Crowdfunding für Snack-Riegel: Stadt München gibt Geld dazu

Ein Start-up will besondere Snacks herstellen. Dafür braucht's Geld.

© Spoons of taste

Produkte von lokalen Bauern landen in den Riegeln.

München - Ahara ist das ayurvedische Wort für Nahrung, genauer das Zu-Sich-Nehmen. So sollen die neuen Riegel heißen, die die Firma Spoons of taste auf den Markt bringen will. Drei verschiedene Aharas soll es geben. Sie sind allergenfrei und enthalten Obst und Gemüse wie Apfel, Kürbis, rote Beete, Haferflocken und Hanfsamen, alles von lokalen Landwirten.

Gut verträgliche süße Kugeln auf Dattelbasis

Um in die große Produktion gehen zu können, benötigt das Münchner Start-up allerdings noch Geld. "Wir haben schon eine große Community und sind überzeugt, dass diese uns auch unterstützen wird. Deshalb gehen wir gezielt auf sie zu", sagt die Geschäftsführerin Agata Andryszczak. Im vergangenen Jahr hat sie das Unternehmen gegründet. Hintergrund war ihre eigene Darmerkrankung, die sie zu komplett verträglichen süßen Kugeln auf Dattelbasis inspirierte, den sogenannten "Feel Good Bites".

Stadt München unterstützt das Start-up

Mit einer Crowdfunding-Kampagne möchte sie an diesen Erfolg anknüpfen und sich das fehlende Geld für ihr neues Produkt beschaffen.

Die Stadt München findet das Konzept innovativ und unterstützt die Kampagne. Mit der Crowdfunding-Förderung der Landeshauptstadt sollen sowohl Gründer bei der Erstellung einer Kampagne, als auch die Kultur- und Kreativwirtschaft unterstützt werden. Und so hat man bei Spoons of taste den Videodreh zur Kampagne gesponsert.

So viel Geld braucht das Snack-Start-up

Um in die erste große Produktion gehen zu können, benötigt Spoons of taste 14.000 Euro. Ein weiteres Etappenziel wären 29.000 Euro, um die direkte Lieferung der Riegel nach Hause und die Bestückung erster Supermärkte zu finanzieren. Um richtig in den Großhandel einsteigen zu können, bräuchte es satte 55.000 Euro.

Mit Beträgen zwischen fünf und 2.500 Euro können Interessierte das Start-up finanziell unterstützen. Im Gegenzug bekommen sie die Riegel, je nach Betrag in Kombination mit verschiedenen Zusatzprodukten und Aktionen, wie T-Shirts, Taschen oder Yoga-Trainings.

