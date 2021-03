Corona-Demos in München: Polizei stellt dutzende Anzeigen aus

Hunderte Menschen haben am Samstag in München gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Für Dutzende von ihnen gibt es ein juristisches Nachspiel.

München - Nach mehreren Demonstrationen in München gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen am Samstag hat es mehr als 50 Anzeigen gegeben.

Wie die Polizei mitteilte, waren darunter mehr als 30 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz sowie über 20 Straftaten wie der Gebrauch unrichtiger Atteste und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem wurde ein Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer früheren Veranstaltung einen Journalisten angegriffen zu haben.

Drei Mal so viele Teilnehmer als angemeldet

500 Beamte waren den Angaben zufolge am Samstag bei drei Kundgebungen in der Landeshauptstadt im Einsatz. Die größte davon wurde von der Polizei in der Nähe des bayerischen Landtags aufgelöst, weil "der überwiegende Teil dieser Personen (...) die vorgegebenen Auflagen, wie eine Maskentragepflicht und ausreichende Abstände zueinander nicht" eingehalten habe.

Statt der angemeldeten 500 waren laut Polizei rund 2.500 Menschen zu der Protestaktion unter dem Motto "Ein Jahr Lockdown-Politik - es reicht" gekommen. Auch vor Parlamenten in andern deutschen Städten hatte es am Samstag Demonstrationen unter diesen Schlagworten gegeben - etwa in Dresden, wo Demonstranten Polizisten verletzten.

Polizei löst Demo am Marienplatz nach Polonaise auf

Eine Versammlung am Münchner Königsplatz konnte nach Polizeiangaben gar nicht erst beginnen, weil die maximal erlaubte Teilnehmerzahl schon vor dem Start überschritten wurde. Am Marienplatz wurde eine Demonstration ebenfalls wegen zu vieler Teilnehmer vorzeitig beendet. Dort hatten die Demonstranten eine Polonaise an der Mariensäule getanzt.