Nach Absage in Nürnberg: Findet das Frühlingsfest in München statt?

In Nürnberg ist das Frühlingsfest abgesagt, auch große Festivals im Frühsommer wurden bereits erneut wegen Corona storniert. Wie sieht der Plan für München aus?

München - Wie festlich wird der Frühling in München? Das ist die Frage, nachdem die Stadt Nürnberg das dortige Frühlingsfest, immerhin Nordbayerns größtes Volksfest, bereits Anfang März abgesagt hat. Corona lasse eine derartige Veranstaltung nicht zu, argumentierte die Stadt. Und auch große Festivals im Frühsommer, etwa Rock am Ring, sind erneut der Pandemie zum Opfer gefallen.

Nürnberg hat sein Frühlingesfest abgesagt

Das Münchner Frühlingsfest - auch wenn von manchem als "kleine Wiesn" bezeichnet – ist nun nicht so groß wie das Pendant in Nürnberg. Dennoch wurde die dortige Absage bei den Münchner Schaustellern genau registriert. Droht dasselbe also auch in München?

"Die Absage ist sehr schmerzlich, und wieder sind Träume geplatzt sowie Existenzen gefährdet", sagt Sprecherin Yvonne Heckl der AZ auf Anfrage. Was das diesjährige Frühlingsfest, geplant vom 23. April bis 9. Mai, betreffe, gelte es "abzuwarten und die Lage zu beobachten."

Frühlingsfest in München? "Wir planen in alle Richtungen"

Die Frage wird nur sein, wie lange abgewartet werden kann. Seit der Absage von Nürnberg sind die Corona-Zahlen sowohl in München als auch bayernweit weiter gestiegen - und bislang zeichnet sich keine Trendumkehr an. Irgendwann muss Planungssicherheit her, damit ein etwaiger Aufbau beginnen kann.

"Wir planen in alle Richtungen und sind offen für alles, was sinnvoll und machbar ist", sagt Heckl. "Die Hoffnung bleibt, und zum Glück sind Schausteller und Markkaufleute flexibel." Freilich: Von Hoffnung allein lässt sich auf Dauer nicht leben.