Corona-Demo auf der Theresienwiese: Seifenblasen statt Schlagstöcken

Betont bürgerlich will sich der neue Protest gegen die Corona-Politik geben. Auf der Theresienwiese gelingt das am Sonntag - unterstützt von prominenten Politikern.

München - Nazi-Vergleiche auf Plakaten, Polonaisen ohne Mundschutz, solche Bilder hat man in den vergangenen Wochen in München gesehen. In anderen Städten kam es bei Corona-Protesten gar zu erheblichen Auseinandersetzungen.

"Gemeinsam Zukunft" will es ganz anders machen. Bürgerlicher, vernünftiger - nicht nur gegen, sondern mit der Politik. Und das gelingt am Sonntag, bei der ersten großen Kundgebung auf der Theresienwiese.

Symbolisch, dass Seifenblasen aufsteigen als ein Bild des Protests. Symbolisch auch, dass ein Mann von der Polizei weggeschickt wird - der mit einem Batman-Kostüm gegen das Vermummungsverbot protestieren wollte.

"Gemeinsam Zukunft" will sich von Corona-Leugnern distanzieren

Hektisch ist all das nicht. Und das, obwohl es den Protestierern sehr ernst ist. Bis zu 1.000 Teilnehmer hatte das KVR - mit Abstand! - genehmigt, Corona-Proteste will die Stadt nur noch außerhalb des Altstadt-Rings und als stationäre Kundgebung erlauben. So viele kommen am Sonntag gar nicht, aber ein paar Hundert sind es schon, ein Polizist vor Ort schätzt 200, Anmelderin Susanne Grill geht von 500 Teilnehmern aus.

Es sei ihr sehr wichtig gewesen, sich von Corona-Leugnern zu distanzieren, sagt sie am Rand der Kundgebung der AZ. Doch wie schwierig das ist, haben die Veranstalter selbst im Vorfeld erlebt. Als einen der Redner hatten sie ursprünglich einen Mann angekündigt, der in der Münchner AfD aktiv ist.

Das sind die Ziele von "Gemeinsam Zukunft"

Letztlich luden sie ihn wieder aus. Er und seine Organisation seien nicht erwünscht, machte die Initiatorin der Kundgebung klar. Andere hingegen sind erwünscht. Sie habe viel telefonieren müssen, um Politiker zu überzeugen, an dem Protest teilzunehmen, sagte Susanne Grill, die sich für Einzelhandel, Hotellerie, aber etwa auch für die Fitness-Branche einsetzen will.

Für Öffnungen im Sportbereich protestieren diese beiden Demonstranten. © Daniel von Loeper

Und so sprechen auf der Theresienwiese Mütter, die sich um ihre Kinder sorgen. Aber eben auch Martin Hagen, der Chef der Landtags-FDP. "Gut, dass ihr zunehmend gehört werdet und dass der vernünftige Protest zunimmt!", ruft er den Leuten zu, "das ist Demokratie!"

SPD-Rebell Post geht auf Distanz zur eigenen Partei

Florian Post, SPD-Rebell und (bald wohl ehemaliger) Bundestagsabgeordneter sagt der AZ, er nehme Corona sehr ernst - und zeigt zum Beweis seine Masken, die er mehrmals täglich wechsle. Bei den Einschränkungen handle es sich um die "größten Grundrechtseinschränkungen seit dem Zweiten Weltkrieg".

Der (Noch-)SPD-Abgeordnete Florian Post. © Daniel von Loeper

Später, auf der Bühne, geht er auch deutlich auf Distanz zur eigenen Partei. Da kommt an diesem friedlichen Nachmittag ein bisserl Unruhe auf. "Scheinheilig!", ruft ein Mann - und ein Teil der Kundgebung buht Post aus.