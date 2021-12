Christian Köning will SPD-Chef werden

Der 33-jährige Stadtrat bestätigt, dass er gegen Christian Vorländer kandidieren wird.

München - In der Münchner SPD ist schon länger die Rede davon, dass der ehemalige Juso-Chef und heutige Stadtrat Christian Köning die Nachfolge von Claudia Tausend antreten will. Die AZ hat schon vor Wochen darüber berichtet. Nun bestätigt der 33-Jährige offiziell: Ja, ich trete an.

Köning tritt mit einem Team an

Zuvor hatte bereits Stadtrat Christian Vorländer erklärt, im Januar zu kandidieren. Köning will mit einem Team antreten: unter anderem mit der Dritten Bürgermeisterin Verena Dietl, die Partei-Vize sein würde. Gemeinsam wolle man die Grundlage für die nächsten Wahlen legen, sagte Köning gestern im Gespräch mit der AZ. Er stehe für einen Generationswechsel.

Prominente Unterstützer hat auch Vorländer

Auch Vorländer hat prominente Unterstützer in der Partei. Als ein solcher gilt Bayern-SPD-Chef Florian von Brunn, der wie Vorländer aus dem Münchner Süden kommt. Die SPD hat in der Stadt aktuell noch 5.700 Mitglieder.