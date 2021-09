Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet IAA in München

Zur Eröffnung der IAA in München ist Bundeskanzlerin Angela Merkel kommen. Sie erklärte die Messe am Nachmittag offiziell für eröffnet.

Bundeskanzlerin Merkel hat die IAA in München eröffnet.

München - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstag die Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München eröffnet.

Nach der letzten Bundestagssitzung vor der Wahl sprach sie zu den versammelten Automanagern und verschaffte sich anschließend in einem kurzen Rundgang einen Eindruck von den neuen Elektrofahrzeugen und Technologien.

Der Eröffnungstag steht im Zeichen des Klimaschutzes. Die Konzernchefs Herbert Diess (Volkswagen), Ola Källenius (Daimler) und Carsten Spohr (Lufthansa) werden schon vor dem Eintreffen der Kanzlerin über CO2-freie Mobilität sprechen. Klimaaktivisten haben Protestaktionen angekündigt.

IAA in München: Messe-Veranstaltung in der ganzen Stadt

Mit der offiziellen Eröffnung beginnen auch die IAA-Veranstaltungen auf mehreren Plätzen mitten in München und der Testbetrieb auf einer sogenannten Umweltspur zwischen dem Messegelände und der Stadt. Dort können Besucher neue Autos zum Beispiel mit Wasserstoffantrieb selbst ausprobieren. Der Wandel von einer reinen Autoshow in Messehallen zu einer Veranstaltung in der ganzen Stadt gehört zum neuen Messekonzept, das auch 70 Fahrradhersteller, autonom fahrende Shuttlebusse der Deutschen Bahn und E-Scooter umfasst.