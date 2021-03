Boazn-Sterben in München: Wieder ein Unikat dicht!

Seit 1975 wurde in der Theaterklause in der Klenzestraße ausgeschenkt. Nun ist Schluss, die Brauerei will einen Getränkekiosk etablieren. Der Autor und Satiriker Moses Wolff ist wenig begeistert.

31. März 2021 - 06:06 Uhr | Moses Wolff

Die Theaterklause hat für immer geschlossen, hier wird bald Bier zum Mitnehmen verkauft - für das junge Publikum am Gärtnerplatz. © Sigi Müller