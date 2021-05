Biergärten wieder geöffnet: Das sind die Corona-Regeln für Außengastro in Bayern

Nach monatelanger Zwangspause dürfen Biergärten und Außengastronomie bei einer Inzidenz unter 100 in Bayern wieder öffnen – unter Auflagen. Welche Regeln in Restaurants und Biergärten in München gelten.

10. Mai 2021 - 16:31 Uhr | AZ

Ein gelbes Metermaß liegt im Biergarten am Chinesischen Turm, in dem die Sitzgarnituren mit 2 Meter Abstand aufgestellt sind. © Peter Kneffel/dpa