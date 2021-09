Besonderer München-Rundgang: Mit Freddie Mercury durchs Viertel

Sigi Müller 11 10. Rumfordstraße 2: In der heutigen Paradiso Tanzbar befand sich in den 70er und 80er Jahren der Travestie-Club Old Mrs. Henderson. Wer wissen will, wie's damals aussah: Das Musikvideo zum Song "Living on my own" wurde dort auf der Party zu Freddie Mercurys 39. Geburtstag gedreht.