Beim Spaziergang Strom sparen: CSU will leuchtende "Energy Floors"

Leuchtende Bodenfliesen, die Schritte in Energie umwandeln: Das will die Rathaus-Opposition bald in der Innenstadt testen.

München - Sie nennen sich "Energy Floor" (dt. Energie-Boden), leuchten bei jedem Schritt auf und verwandeln Fußbewegungen in Energie. Obendrauf sind sie mit Solarzellen bestückt, die auch noch die Sonnenenergie aufsaugen. Was man vielleicht noch aus der guten alten Disco-Zeit der Siebziger Jahre kennt, ist jetzt ein Nachhaltigkeits-Thema.

Geht es nämlich nach der Stadtrats-CSU, werden diese "intelligenten" Bodenfliesen auch bald in der Münchner Innenstadt getestet. Das fordert die Oppositionsfraktion in einem am Freitag eingereichten Antrag. So soll die Nachhaltigkeit "in das Bewusstsein junger Menschen" gebracht und der "Austausch zwischen Öffentlichkeit und Technologie" weiterentwickelt werden, heißt es.

Energy Floors: Vorbild Rotterdam

Diese Böden sind beispielsweise bereits in Rotterdam im Einsatz. Dort reagieren die einzelnen Kacheln auf die Fußbewegung der Passanten und geben Energie ab. Außerdem könne der Boden programmiert werden, so dass er mit den Fußgängern "auf eine unterhaltsame und aufregende Weise" interagiert.

Dazu der CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl: "Die Münchner Innenstadt ist der perfekte Ort für ein Pilotprojekt: Hier werden täglich Millionen Schritte gelaufen. Ein riesiges Energiepotenzial! Es wäre doch toll, wenn die Fußgänger erleben könnten, dass ihre Bewegung direkt in Strom für Elektroautos, Beleuchtung oder Handys umgewandelt wird."

Obendrauf können die Kacheln auch Daten sammeln: Sie messen die Anzahl der vorbeifahrenden Autos, der Radfahrer und der Fußgänger und können auch den Verkehr oder die Straßenbeleuchtung regeln. Um herauszufinden, ob deren Einsatz wirklich sinnvoll ist, will die CSU sie nun an ausgewählten Orten in der Innenstadt testen.