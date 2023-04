Studie behauptet: München ist Top-Adresse für nachhaltige Jobs

In der Studie eines Onlineportals ist München in punkto Nachhaltigkeit europaweit in den Top 5. Schmeichelhaft ist das – aber auch verdient?

München - Grün, grüner – München? Viele Arbeitnehmer wünschen sich inzwischen einen Job, der Sinn macht. Und einen Lebensmittelpunkt, an dem sich Lebensqualität und eine erfolgreiche Berufstätigkeit nicht ausschließen.

Das Onlineportal The Social Hub hat nun mehrere große europäische Städte danach bewertet, wo es sich am nachhaltigsten leben – und arbeiten – lässt. An die bundesdeutsche Spitze hat sich dabei die bayerische Landeshauptstadt gesetzt (Platz 5), weit vor Hamburg (Platz 9) und Berlin (Platz 14). Nur in Stockholm, Brügge, Kopenhagen und Zürich sei im europaweiten Vergleich der Lebensstil noch grüner, meinen die Betreiber der Webseite.

München hinter Zürich vor Wien

die Luftverschmutzung, die Müllmenge, die Qualität der Parks und öffentlichen Grünflächen und die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs.

Zudem einbezogen wurden die Anzahl der Jobangebote im Nachhaltigkeitssektor und die Zahl, in wievielen Jobangeboten Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeit als wünschenswerte Qualifikationen aufgelistet wurden.

"Grüne" Jobkompetenzen sind in München gerade gefragt

Auch wenn in München und Berlin nahezu gleich viele Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Auswertung auf "grüne" Jobkompetenzen setzten, liegt München bei der Luftqualität klar vorn – und bei der Stadtverschmutzung und Müllmenge angenehm weit hinten. Tatsächlich sieht es auch bei öffentlichen Nahverkehr an der Isar besser aus als an der Spree: Während die Fahrkarten im Stadtgebiet in Berlin im Monat 85 Euro verschlingen, sind es in München laut Studie nur 60 Euro.

Lyon dagegen hat ähnlich günstige Tickettarife und derzeit mehr als dreimal so viele Jobs mit einem – mehr oder weniger – deutlichen Bezug zum Thema Nachhaltigkeit im Angebot als alle anderen Städten und würde damit die Skala glatt anführen – wäre da nicht die starke Verschmutzung, die schlechte Luft und die deutlich geringere Anzahl und Schönheit der Parks.

Und das estnische Talinn hat zwar ein recht günstiges öffentliches Nahverkehrsnetz, kann allerdings nur mit 11 Stellenangeboten im Nachhaltigkeitssektor oder mit Nachhaltigkeitsbezug aufwarten.

Einwohnerzahl fließt nicht ins Ranking

Hier wird dann allerdings auch der kleine Schönheitsfehler des Rankings deutlich: Denn wie viele Jobs im Nachhaltigkeitsbereich bereits vergeben sind, wird genauso wenig berücksichtigt wie die Größe und Einwohnerdichte einer Stadt. Während in Talinn weniger als eine halbe Million Menschen lebt – genau wie in Zürich – sind es in Wien zwei Millionen und in Berlin sogar mehr als dreieinhalb Millionen. München liegt da mit etwas über eineinhalb Millionen im guten – und grünen – Mittelfeld.