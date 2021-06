Bei der EM: Alkoholverbot im Münchner Stadion?

Möglicherweise dürfen die Fußball-Fans im Stadion kein Bier trinken – eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

Kein Bier im Stadion? Bei der EM könnte das zumindest in München der Fall sein. (Archivbild)

München - Sitzen die Münchner Fußball-Fans während der EM-Spiele im Stadion auf dem Trockenen? Möglicherweise könnte es zu einem Alkoholverbot in der Allianz Arena, die für die EM in "Fußball Arena München" umbenannt wird, kommen. Das berichtet die " ".

Demnach sei noch immer nicht geklärt, ob im Stadion Alkohol getrunken werden darf. Zudem ist die Frage offen, ob die Zuschauer auf ihrem Platz eine Maske tragen müssen. Die bayerische Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist offenbar für das Alkoholverbot sowie die strikte Maskenpflicht. "Das wird vor allem mit TV-Bildern weltweit begründet, um Vorbild zu sein", heißt es im Bericht.

Deutschland spielt am Dienstag in München

Allzu lange können die zuständigen Behörden nicht mehr warten. Bereits am heutigen Freitag startet die EM, das erste Spiel in München steigt dann am Dienstag, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf Weltmeister Frankreich trifft.

Eine AZ-Anfrage ans Gesundheitsministerium von Donnerstagmorgen blieb bislang unbeantwortet.