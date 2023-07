Beben in der Münchner Oper: Käfer erobert Pausen-Gastronomie von Dallmayr zurück

Im Münchner Nationaltheater kündigt sich ein Pächterwechsel an. Dallmayr wird wohl nicht mehr die Pausen-Gastronomie betreiben. Dafür kündigt sich ein Comeback an: Käfer soll übernehmen. Das Unternehmen war hier schon mal Platzhirsch.

München - Das Canapé oder das Glaserl Champagner gehören zum Opernbesuch dazu. Wer die Häppchen anbietet, das ist natürlich prestigeträchtig. Und so verwundert es auch nicht, dass im Nationaltheater immer die großen Münchner Gastro-Namen mitgemischt haben. Dallmayr und Käfer.

Groß war die Überraschung, als 2016 Dallmayr den Zuschlag für das Catering-Angebot im Nationaltheater bekam. Immerhin hatte Käfer seit der Wiedereröffnung der Oper 1963, also 53 Jahre lang, bestimmt, was die Opernbesucher in ihre Gläser und auf ihre Teller bekamen.

Nationaltheater: Dallmayr wird wohl nicht mehr den Champagner und die Canapés servieren

Nun deutet sich ein erneuter Wechsel an – zurück auf Anfang quasi. Denn nach AZ-Informationen wird Dallmayr das Catering in der Oper wieder verlieren. Dallmayr führt bislang das Theaterrestaurant Ludwig 2 im Erdgeschoss der Oper, das Rheingold Bar-Bistro im ersten Stock des Nationaltheaters sowie zwei Bars im 1. und 3. Rang.

"Die Kunst zu genießen und die Kunst genießen – beides harmoniert in der Dallmayr Theatergastronomie einfach perfekt", heißt es auf der Webseite der Dallmayr-Theatergastronomie. Doch das scheinen nicht alle so zu sehen: Denn ab der kommenden Spielzeit wird wieder Käfer das gastronomische Angebot übernehmen. Der zweite große Name in der Münchner Gastronomenszene.

Käfer oder Dallmayr: Von der Oper heißt es, noch sei nichts final entschieden

Von der Staatsoper heißt es, dass es sich um eine europaweite Ausschreibung handele. Käfer und Dallmayr hätten dabei am besten abgeschnitten, doch noch sei Platz eins nicht final entschieden. An diesem Dienstag wolle man die Entscheidung bekannt machen. Als die AZ bei Michael Käfer anruft, weiß dieser von diesem Verkündungstermin noch nichts.

"Offiziell habe ich noch nichts gehört", sagt der Gastronom zur AZ. "Wir haben uns bei der Ausschreibung sehr viel Mühe gegeben. Wenn es so sein soll, dann freut es mich sehr und macht mich wahnsinnig stolz." Dallmayr war am Montagabend auf AZ-Anfrage nicht zu erreichen.