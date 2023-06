Käfer eröffnet Green Beetle Café direkt am Münchner Marienplatz

Käfer eröffnet bei Ludwig Beck einen Ableger seines nachhaltigen Lokals Green Beetle. Das Café befindet sich direkt am Münchner Marienplatz.

Altstadt-Lehel - Einkaufen kann anstrengend sein: Oft meldet sich nach einem langen Bummel ein knurrender Magen. Für schnelle Abhilfe will nun das neu eröffnete Green Beetle Café von Käfer bei Ludwig Beck sorgen. Mit vegetarischen und veganen Kleinigkeiten kann man sich hier für die weitere Shoppingtour stärken.

Schon seit Herbst 2021 betreibt Käfer ein Green Beetle Restaurant in der Schumannstraße, nicht weit entfernt vom Stammhaus des Feinkosthändlers. Die Idee kam dem Ehepaar Käfer in New York, wie Clarissa Käfer erzählt. Eher zufällig speiste sie dort mit ihrem Mann in einem veganen Restaurant – und war begeistert.

Green Beetle Restaurant in München: Ein "Grüner Stern" für die nachhaltige Küche

Das Erlebnis war der Anstoß, die nachhaltige Küche auch nach München zu bringen. Mittlerweile ist das Green Beetle mit einem Grünen Stern ausgezeichnet. Der Erfolg motivierte die Käfers schließlich, einen kleinen Ableger zu eröffnen.

Hell, schlicht und schick ist die Einrichtung, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt ist: Die grünen Sitzkissen sind zum Beispiel aus Stoffresten gemacht, die Lampenschirme aus Hanf- und Bierresten.

Veganes für den kleinen Hunger: Green Beetle Café am Marienplatz

Das Speiseangebot beinhaltet Kleinigkeiten für zwischendurch, darunter Quiche, Salate und kleine Süßspeisen. Clarissa Käfers persönliches Lieblingsgericht ist die Pinsa, verrät sie. Dabei handelt es sich um eine Art längliche Pizza, die in verschiedenen Varianten serviert wird.

Für Christian Greiner aus dem Vorstand von Ludwig Beck ist das Green Beetle Café die optimale Ergänzung der neu gestalteten Etage, in der unter anderem Bademode präsentiert wird.

Denn Nachhaltigkeit halte auch in der Modebranche immer mehr Einzug. Gleichzeitig glaubt er, dass die Kunden dank des kulinarischen Angebots nun länger im Kaufhaus verweilen – und wer länger bleibt, gibt vielleicht auch mehr aus.